Anche per molti vegani e vegetariani la maionese è una parte integrante di un piatto di patatine fritte o di un panino.

In questo articolo vedremo com’è facile preparare noi stessi la maionese senza uova con due ricette: una con la soia e una senza soia.

Queste due ricette di maionese si sposano bene con patatine fritte, cotoletta vegana o anche con panini e hamburger.

Squisita maionese senza uova, ricetta adatta sia a vegani e non, semplice da preparare con o senza soia

La prima ricetta è la maionese al latte di soia senza uova, per prepararla ci vogliono solo 5 minuti e gli ingredienti sono i seguenti:

100 ml di latte di soia;

un un goccio di succo di limone;

150 ml di olio extra-vergine di oliva;

mezzo cucchiaino di mostarda;

un pizzico di pepe e di curcuma.

Prima di iniziare a preparare la maionese di soia vegana, dovremmo togliere tutti gli ingredienti dal frigorifero in tempo utile. Se dovessimo lavorare il latte freddo, la maionese potrebbe non avere la giusta consistenza.

Non appena tutti gli ingredienti avranno raggiunto la temperatura ambiente, potremo iniziare la preparazione. Aggiungere il latte di soia al frullatore con il succo di limone per amalgamare bene. Il composto diventerà viscoso. Aggiungere gradualmente l’olio.

Quando avrà raggiunto la consistenza desiderata, non dovremo far altro che condire con senape, sale e pepe. Si otterrà un bellissimo colore e un gusto più piacevole, se si aggiungerà un pizzico di curcuma.

Per una maionese leggera possiamo sostituire l’olio con questo altro ingrediente vegetale.

La seconda ricetta

Ecco un’altra squisita maionese senza uova, ricetta adatta sia a vegani e non. La maionese di anacardi vegana. Per prepararla c’è bisogno di 5 minuti, mentre ha bisogno di un tempo di riposo di 3 ore. Ecco gli ingredienti:

100 grammi di anacardi;

45 ml di olio di semi di girasole;

30 ml di acqua;

1 cucchiaino di succo di limone;

1 cucchiaino di sciroppo di agave;

1 cucchiaino di mostarda;

mezzo cucchiaino di aceto di vino bianco;

1 pizzico di curcuma;

sale e pepe.

La preparazione è semplice.

Mettere a bagno gli anacardi in acqua per qualche ora per renderli più facili da lavorare e per rendere cremosa la maionese. Sarà ancora più veloce se si utilizzerà l’acqua bollente.

Mettere tutti gli ingredienti in un frullatore e frullare fino a ottenere un composto cremoso e gli anacardi completamente tritati.

Assaggiamo ed eventualmente aggiungiamo sale o curry. Ottima da mangiare al cucchiaio, ma anche spalmata su dei crostini o come accompagnamento a polpette, patatine o frittatine.

Lettura consigliata

