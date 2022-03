La spossatezza è un sintomo comune a diversi disturbi, ma può anche essere causato semplicemente dal cambio di stagione. In questo periodo, in particolar modo, essendo appena iniziata la primavera, astenia e debolezza potrebbero essere all’ordine del giorno. Questi problemi legati al cambio di stagione si potrebbero prevenire o ridurre seguendo una routine salutare. Bisogna però fare attenzione perché stanchezza e ansia nel cambio di stagione potrebbero essere invece i sintomi di un altro fastidioso disturbo. Se alla stanchezza si aggiungesse la febbre, infine, si potrebbe essere di fronte a ulteriori condizioni fisiche.

Spossatezza e febbre potrebbero essere i sintomi di queste patologie da non confondere con una semplice influenza

Certi dolori e fastidi vengono spesso confusi con l’influenza, perché i sintomi sono veramente simili, se non addirittura gli stessi. Le conseguenze, però, sono ben diverse, quindi bisogna fare attenzione e farsi visitare sempre da un medico. Tra i sintomi più comuni troviamo astenia e febbre, che potrebbero indicare anche la presenza della mononucleosi. Tuttavia, questa malattia, in certi casi, potrebbe essere asintomatica, quindi difficilmente riconoscibile.

La mononucleosi è da molti conosciuta come la malattia del bacio, proprio per il modo in cui si trasmette. Può succedere, infatti, che si trasmetta tramite la saliva, per esempio usando lo stesso bicchiere di una persona infetta oppure proprio con un bacio. La mononucleosi è una malattia infettiva i cui sintomi variano da febbricola a spossatezza, ma anche ad un senso di malessere generale. Potrebbe anche causare complicazioni e conseguenze più gravi, legate principalmente a organi come milza e fegato oppure ai linfonodi. La causa della malattia è un’infezione virale portata dal virus Epstein-Barr, che si può diagnosticare con esami specifici di laboratorio. Per prevenirla bisognerebbe essenzialmente evitare il contatto con la saliva di un infetto.

Cos’è il citomegalovirus e come si presenta

Spossatezza e febbre potrebbero essere i sintomi appartenenti anche ad un’altra patologia: il citomegalovirus. Virus comune e facilmente trasmissibile, il citomegalovirus appartiene alla famiglia degli herpesvirus. Questa infezione colpisce tra il 60 e il 90% della popolazione mondiale e in Italia l’80% delle persone ha contratto la malattia in passato. In molti casi questa infezione ha sintomi simili all’influenza o è asintomatica, ma ricorderebbe anche la mononucleosi per sintomatologia.

Il sistema immunitario è in grado di controllare la produzione del virus e ne impedisce la propagazione nell’organismo. Il virus, però, può rimanere nelle cellule senza dare alcun segno e riattivarsi successivamente quando si presenta un indebolimento del sistema immunitario o per stress. Il virus infetterebbe maggiormente i bambini e gli adolescenti, meno gli adulti, e si può trasmettere tramite saliva, muco, urina o trasfusioni di sangue. I sintomi principali, come già visto, sarebbero malessere e febbre, ma nei casi più gravi si possono presentare anche problemi al fegato e ai polmoni.