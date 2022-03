È iniziata la primavera e, come si sa, oltre a risvegliare fiori e piante, risveglia anche le allergie e un generale senso di spossatezza. Si vorrebbe solo un po’ di vivacità dopo un freddo inverno, ma queste problematiche, a volte accompagnate da altri disturbi di stagione, la rendono un’impresa. Tra i disturbi più frequenti possono esserci quelli legati all’apparato digerente e alla ritenzione idrica. Tuttavia, regolando la propria alimentazione e seguendo una sana routine, si potrebbero prevenire e alleviare. Per l’allergia ai pollini, ad esempio, bisognerebbe fare attenzione ad alcuni alimenti che potrebbero peggiorarne i sintomi. In relazione ad altri problemi e sintomi, invece, si potrebbero assumere dei rimedi naturali che favorirebbero il benessere generale.

Per depurare l’organismo in modo naturale sarebbe questa la routine da seguire quando inizia la primavera

Durante la primavera, tra le altre cose, possono mancare delle vitamine essenziali per il corpo. Per reintegrare la vitamina D, che potrebbe abbassarsi in primavera, si può integrare nella propria dieta, ad esempio, una sana pasta al pesce velocissima da preparare. Oltre a mantenere uno stile di vita sano, però, in primavera sarebbe buona abitudine depurare un po’ l’organismo. Per raggiungere questo obiettivo, come prima cosa si potrebbe assumere regolarmente un decotto con un’erba amara o una radice, anche combinate tra loro. Tra quelle maggiormente consigliate ci sono il tarassaco e la bardana.

Per preparare il decotto con queste erbe, bisognerà aggiungerne quattro cucchiai a 1 litro d’acqua. Bisogna quindi fare bollire l’acqua per qualche minuto, lasciare in infusione un’altra decina di minuti e infine filtrare. Questo decotto si può bere durante tutta la giornata e aiuterebbe l’organismo grazie alle qualità di queste erbe. Il tarassaco, ad esempio, conterrebbe principi attivi dall’azione lassativa e diuretica, inoltre potrebbe aiutare a ridurre l’infiammazione.

L’argilla contro i disturbi all’apparato digerente

Anche l’argilla potrebbe avere degli effetti benefici ed è da tenere sempre a portata di mano, soprattutto in questo periodo. Si tratta di un rimedio che darebbe sollievo all’apparato digerente. Un modo per assumere l’argilla commestibile consiste nel versarne un cucchiaino in un bicchiere d’acqua, da lasciare riposare per tutta la notte. Il mattino, quando si è ancora a digiuno, si può quindi bere la bevanda sopra il deposito creatosi durante la notte. Prima di decidere di assumerla, è importante consultare il medico al fine anche di evitare effetti indesiderati. Per depurare l’organismo in modo naturale ed eliminare le impurità, ma anche per curare o ancora meglio prevenire dei disturbi che si possono presentare in questo periodo, ecco dei rimedi sani ed utili.