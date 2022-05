C’è un rampicante perenne che cresce velocemente senza sporcare e porta benessere e ricchezza in casa più del caprifoglio

Il caprifoglio, pianta spesso utilizzata in aromaterapia e per maschere e lozioni, è sempre stata associata a fortuna e prosperità. Veniva, infatti, impiegata nelle decorazioni degli altari dell’Equinozio di Primavera per rappresentare la vita e la sopravvivenza. Era la pianta di Eros e il suo fascino si sfruttava nelle cerimonie matrimoniali per celebrare i legami sentimentali di cui i fiori molto profumati erano l’emblema. Fatti crescere in casa di una nubile, questi fiori portavano fortuna per un matrimonio futuro. L’amore cura ogni male, si sa. Anche donati alla propria famiglia, i fiori di caprifoglio servivano per augurare pace e serenità.

C’è, però, un rampicate perenne che cresce velocemente e che avrebbe maggiore efficacia in materia di fortuna, ma anche tanti vantaggi nella coltivazione. È facile da curare, non sporca e abbellisce gli appartamenti grazie alla forma delle foglie e alla loro lucentezza. È il pothos, una pianta in grado di resistere a condizioni difficili che farebbero morire qualunque altra specie.

Aria pulita

Il pothos sopporta caldo e clima secco, buio, polvere e siccità. La sua resistenza e la bellezza ne hanno decretato il successo. Hanno contribuito anche l’armonia con cui riesce ad arrampicarsi sui sostegni oppure a ricadere verso il basso se i vasi sono stati appesi. I fiori possono essere gialli, bianchi o rosati, le radici permettono di modificare le decorazioni dell’appartamento in quanto si sviluppano anche orizzontalmente.

È una pianta che ha grandi qualità e porta numerosi benefici. Può essere utilizzata per aiutarci a depurare l’aria, in quanto sarebbe capace di assorbire grandi quantità di smog o di elementi con emissioni pericolose come le vernici.

Insomma, si tratta di una pianta perfetta per ogni abitazione. Le foglie a forma di cuore attirano facilmente l’attenzione. Probabilmente da questo particolare hanno avuto inizio le credenze riguardanti questa pianta, che potrebbe essere un vero portafortuna per chi ha deciso di tenerla vicino.

Se non ci accontentiamo del tocco di eleganza che il pothos da agli ambienti della nostra casa, dobbiamo sapere che questa pianta donerebbe tranquillità e sicurezza economica a chi la possiede. Molti la acquistano quando hanno pensieri e preoccupazioni che riguardano il denaro.

Lo stato di benessere e pacatezza che crea potrebbe avere una spiegazione pratica. Questa pianta, infatti, oltre ad assorbire lo smog, sarebbe in grado di fare lo stesso con le onde elettromagnetiche. La nostra casa è piena di elettrodomestici che mandano in giro onde di cui non ci accorgiamo. TV, WI FI, computer sono sempre accessi e attivi intorno a noi. Avere una protezione di questo tipo potrebbe portare dei benefici reali.

Se, invece, siamo superstiziosi, ricordiamoci di rivolgere le foglie nuove verso l’alto durante la crescita, perché è in questo modo che la pianta avrebbe maggiori effetti nella sua funzione di amuleto.

