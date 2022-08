È difficile stare dietro alle ultime tendenze quando si tratta di borse e accessori. Le collezioni cambiano da una settimana all’altra e alla fine ci sembra di rimanere sempre indietro. E ne abbiamo viste di tutti i colori e forme in questi ultimi mesi.

Siamo passati dalle micro borse, in cui entrava a malapena il telefono, a quelle maxi, grandi come valige. Non facciamo in tempo ad acquistare una pochette verde acqua che qualche tempo dopo si passa alle tracolle rosa. Quindi, non è solo una questione di grandezza ma anche di colore e di stile diversi. Ma, in realtà, quando si parla di accessori e soprattutto di borse, dovremmo ascoltare prima di tutto le nostre necessità.

Spopolano queste borse comode e pratiche perfette per estate e autunno

Per fortuna l’ultima tendenza in fatto di borse viene incontro ad ogni tipo di gusto e necessità. Un’alternativa pratica se vogliamo una borsa da poter utilizzare ogni giorno, senza rinunciare allo stile. Ecco che torna di moda lo zainetto, pratico e versatile, ma nella forma convertibile.

Di cosa si tratta? In effetti non è un vero e proprio zaino dalla forma classica, ma piuttosto una borsa con la tracolla diversa. Possiamo indossarlo a zaino, quando siamo in giro per commissioni in città, o anche per fare un’escursione. Adattando poi la lunghezza della tracolla, ecco che si trasforma in una splendida borsa media capiente.

Colori, materiali e cinghie adattabili

Anche se le temperature sono ancora altissime, ci resta solo un mese d’estate e bisogna pensare anche all’autunno. Acquistare adesso una borsa estiva non è conveniente, a meno che non si tratti di una super offerta. Lo zaino convertibile, invece, è una soluzione di tendenza molto più utile, soprattutto se scegliamo toni neutri. Colori come nero, verde, beige o tortora sono prefetti sia in estate che in autunno. Per i materiali scegliamo il similpelle, la tela, la pelle o il soft touch molto di moda ultimamente. Bellissimi anche quelli con dettagli in pelle e nylon, anche di colori meno consueti come rosa o rosso.

La chiusura frontale è perfetta per chi vuole più sicurezza, anche quando la indossa a zainetto. Le cinghie possono essere fissate in diversi modi, ma la sostanza non cambia. Ormai l’evoluzione è completa e la moda va incontro anche a chi non può permettersi una borsa per ogni look. Pensavamo avessero ormai fatto il loro tempo e invece tornano a spopolare queste borse comode e versatili. Ricordiamoci però di conservarle sempre nel modo giusto quando non le usiamo. Preservando la pelle o i materiali sintetici dalla polvere e dall’umidità, le borse ci dureranno più a lungo senza rovinarsi.

