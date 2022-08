Quando la lavatrice è arrivata nelle case delle persone ha rivoluzionato tutto, tanto che adesso pensiamo di non poterne più fare a meno. In effetti, i vantaggi in termini di tempi e risultati sono evidenti. Pochi però sanno sfruttare davvero il potenziale della propria lavatrice al suo massimo.

In effetti, generalmente non leggiamo neanche il foglietto illustrativo che esplicita tutte le differenti funzioni di questi elettrodomestici che diventano più sofisticati di anno in anno.

Non è finita qui però, perché anche i detersivi e gli oggetti che utilizziamo possono aiutarci ad ottenere un bucato morbido, igienizzato e profumato. Certo, bisogna fare attenzione a cosa inseriamo in lavatrice per evitare di rovinarla. Alcuni oggetti però potrebbero essere inseriti in modo sicuro, con una serie di vantaggi.

Un oggetto insolito ma funzionale

L’idea di inserire oggetti “estranei” in lavatrice potrebbe sembrarci alquanto bizzarra. Quindi cominciamo con uno con cui molti di noi sono già a conoscenza.

Quando decidiamo di lavare il piumone in casa, ci preoccupiamo sempre che non rimanga morbido come dopo il primo acquisto. Di conseguenza, molti di noi pagano per mandarlo in lavanderia. Eppure, possiamo risparmiare parecchio e ottenere un risultato simile grazie a delle palle da tennis. Infatti, quando la lavatrice sarà attivata, queste sbatteranno il piumone, dividendo la fuffa o le piume al suo interno. In questo modo, uscirebbe più pulito e senza “grumi”.

È importante comunque non impostare temperature troppo alte, per evitare di sciogliere la plastica e di rovinare il piumone. Per chi comunque non si sente a proprio agio nell’utilizzare delle palle da tennis, si vendono anche delle pesanti palle in lana appositamente per questo scopo.

Mettere questi 3 oggetti in lavatrice ci darà un bucato sorprendente

Un altro oggetto che potremmo mettere in lavatrice, tenendo temperature moderate, è la spugna del bagno. Infatti, a un certo punto la dovremo inevitabilmente cambiare, ma, invece di buttarla nel cestino, può entrare nel cestello. Mettiamola in lavatrice insieme a quei capi che hanno accumulato peli e polvere, magari del nostro amico a quattro zampe. In questo modo, questo semplice oggetto riciclato intrappolerebbe le fastidiose decorazioni a jeans e magliette, senza il minimo sforzo.

Concludiamo con un altro oggetto decisamente insolito e cioè l’aspirina. Eppure, metterne una o due nel cestello potrebbe salvare il nostro bucato. Infatti, basta che ci sfugga anche solo un calzino colorato per macchiare i nostri capi bianchi o chiari. Senza contare che, a volte, mettere insieme bianchi e colorati ci permette di risparmiare tempo e denaro. La soluzione, non sono solo i fazzoletti acchiappa colore, ma anche l’aspirina.

Ecco quindi cosa otterremo nel mettere questi 3 oggetti in lavatrice. A volte però utilizzare questo elettrodomestico non è necessario e possiamo risparmiare pur ottenendo un bucato splendente.

