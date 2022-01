Giorno dopo giorno prestiamo massima attenzione alla cura e alla pulizia degli ambienti che frequentiamo maggiormente. Oltre a dedicarci animo e corpo nella pulizia delle superfici, pretendiamo che tutto sia lindo e soprattutto profumato. Per questo motivo, spesso in casa ci affidiamo ai deodoranti per ambienti: profumate essenze che ci mettono di buon umore. Tuttavia, per rendere ancor più piacevoli i nostri spostamenti giornalieri, spesso ricorriamo ai deodoranti anche per la nostra auto. Il più delle volte, ci affidiamo però ai prodotti chimici, spendendo anche ingenti somme di denaro. Grazie al fai da te, possiamo realizzare in pochi passi un deodorante naturale da utilizzare sia in casa che in auto.

Un pizzico di manualità

In alcuni casi, quando si parla di fai da te, molti di noi si arrendono ancor prima di iniziare. Tuttavia, non tutti i lavori e i progetti sono irrealizzabili: alle volte occorre semplicemente un pizzico di manualità. Pertanto, ecco come profumare l’auto e la casa in modo naturale con questo deodorante da appendere facile e veloce da realizzare.

Andiamo a vedere gli ingredienti di cui abbiamo bisogno e il procedimento:

½ bicchiere di vodka;

150 gocce di oli essenziali a piacere;

½ cucchiaino di estratto di vaniglia;

spago;

argilla rossa.

Ecco come profumare l’auto e la casa in modo naturale con questo deodorante da appendere facile e veloce da realizzare

Dunque, andremo a creare un deodorante da poter appendere facilmente in casa e in auto. Il primo passo da fare è quello di realizzare la fragranza. Quindi, aggiungiamo al mezzo bicchiere di vodka le gocce di olio essenziale. In questo caso, a seconda dell’intensità della profumazione che vogliamo ottenere, possiamo scegliere un odore piuttosto che un altro. Potremmo ad esempio scegliere una profumazione agrumata (arancia, limone, cedro), se vogliamo dare ai nostri ambienti un tocco fresco e rilassante. In alternativa, potremmo optare per aromi delicati come sandalo e incenso o aromi intensi come la cannella.

Pertanto, proseguiamo con la preparazione mescolando il mix di vodka e oli essenziali con l’aiuto di uno stecchino in legno. Infine, aggiungiamo al composto l’estratto di vaniglia e continuiamo a mescolare.

Realizziamo la base da appendere

A questo punto, dovremo realizzare la base da appendere negli ambienti della nostra casa e in auto. Quindi, stacchiamo un po’ di argilla rossa dal panetto. Possiamo regolarci sulla quantità da lavorare in base alla grandezza finale che vogliamo ottenere. Stendiamo il pezzetto d’argilla rossa sul nostro piano da lavoro aiutandoci con un mattarello. Quindi, diamo forma all’argilla: con una rotella per la pasta, ad esempio, potremmo realizzare un quadrato. In alternativa possiamo creare due forme (palline) tonde, l’una più piccola dell’alta. Creiamo un foro sulle due forme così da poter inserire al loro interno dello spago, decoriamole con uno stuzzicadenti e lasciamole indurire in frigorifero per circa 30 minuti.

Trascorso il tempo, le rimuoviamo dal frigo e infiliamo nei fori lo spago. Per ultimo, con un cucchiaio andremo a bagnarle con la fragranza precedentemente preparata. Ora possiamo appendere a nostro piacimento il profumatore in auto o negli angoli della nostra casa.

