Come concedersi il piacere di un pranzo all’aperto anche in gennaio con un pergolato da installare senza permessi e con lo sconto in fattura

Chi non desidera avere uno spazio esterno in cui poter soggiornare anche in pieno inverno godendo della luce, dei colori seppur tenui e del panorama? Oppure da usare per far giocare i bambini? Vedremo quindi come concedersi il piacere di un pranzo all’aperto.

La soluzione potrebbe arrivare dall’installazione di una pergola che darebbe nuova vita a un balcone oppure valorizzerebbe spazi di giardino. I pergolati moderni sono progettati per adattarsi a ogni esigenza di spazio e di stile e ci permetterebbero di vivere l’outdoor come continuità della zona living.

Generalmente si possono installare senza permessi perché rientrano nella categoria delle strutture removibili, salvo diverse disposizioni comunali. È buona norma, quindi, prima di procedere con i lavori di installazione, consultare gli uffici preposti del Comune di appartenenza per verificare la presenza di eventuali vincoli.

Si può richiedere lo sconto in fattura nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si potrebbe installare un pergolato in continuità con l’edificio, in appoggio a una parete, per creare uno splendido affaccio sull’esterno, contiguo alla zona living. La pergola addossata si presenta come un tutt’uno con l’abitazione regalandoci un ambiente confortevole da usare con grande libertà. Oppure si potrebbe installare in giardino, in uno spazio autonomo, ricorrendo a strutture autoportanti.

Perché siano fruibili anche in inverno è necessario dotarle di chiusure laterali attraverso un sistema di vetrate scorrevoli. Il vetro, con la sua trasparenza, protegge dalle intemperie senza impedire allo sguardo di spaziare, regalandoci la sensazione di vivere “en plein air”. In questo modo le pergole si trasformano in veri e propri spazi abitativi, da usare eventualmente anche di sera integrandoli con un sistema di illuminazione. Diventerebbero il luogo ideale da condividere con i famigliari e con gli amici per momenti di frizzante convivialità.

I pergolati di nuova generazione

Tra i pergolati di nuova generazione emerge la pergola bioclimatica. Presenta una serie di vantaggi che la rendono, nonostante i costi elevati, un prodotto molto richiesto.

Ecosostenibile, è dotata di un sistema di lamelle orientabili che si possono aprire completamente per ottenere una buona aerazione, si possono socchiudere per ripararsi dal sole oppure chiudere del tutto in caso di pioggia. Esistono sistemi di regolazione manuali, ma anche automatizzati e dotati di telecomando. In estate il pergolato contiguo a una parete consente di risparmiare sulle spese di climatizzazione perché crea una zona d’ombra e rende più freschi gli interni.

I prezzi variano a seconda dei modelli, delle dimensioni e dei materiali scelti e si possono calcolare con precisione solo con un preventivo, ma vanno mediamente dai 1000 ai 6000 euro.

Le spese sostenute sono detraibili.