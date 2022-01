Siamo in pieno inverno, le temperature si irrigidiscono e ci costringono a restare a casa. Anche il Covid 19 riduce le relazioni e gli incontri e non ci consente di vedere i nostri amici tutte le volte che vorremmo. Allora vediamo come riscaldare le serate invernali preparando uno squisito dolce.

Il freddo richiede un maggior apporto calorico e il cioccolato favorisce la produzione di serotonina che ci rende più sereni e rilassati. Un vero antidepressivo naturale. Inoltre il cacao è ricco di flavonoidi noti per le proprietà antiossidanti e antinvecchiamento. Diversi studi riportati sul sito del Ministero della Salute dimostrano come l’alimentazione sia importante nella prevenzione di diverse forme di declino cognitivo. E i flavonoidi vengono inseriti tra i micronutrienti che svolgono un ruolo attivo nel rallentamento del processo di invecchiamento.

Pertanto gustiamo, sognando l’estate, un dolce che può rendere più piacevole una fredda serata invernale. E se si teme per la linea è sufficiente non eccedere con le quantità e concedersi una fetta non molto grande.

Come riscaldare le serate invernali e far felici i bambini con un golosissimo dolce da fare velocemente senza uova e senza burro.

Esistono molte ricette di torta al cioccolato ma quella proposta è di facile esecuzione ed è velocissima. Dal gusto deciso soddisfa la voglia di dolce di grandi e piccini. Vediamo allora come prepararla.

Ingredienti

Per la torta:

50 g di cacao

100 g di zucchero

250 g di farina

1 bicchiere e mezzo di latte

1 bustina di lievito

1 bustina di vanillina

1 bicchierino di liquore

Per la bagna:

1 bicchierino di liquore diluito con poca acqua

Per la crema:

250 grammi di mascarpone

3 cucchiai di crema al cioccolato e alle nocciole (tipo nutella)

Preparazione

In una ciotola unire cacao, zucchero, farina, lievito e vanillina. Aggiungere il latte e il bicchierino di liquore (tipo brandy) e mescolare bene finché il composto risulterà privo di grumi.

Versare l’impasto in una teglia di circa 24 centimetri di diametro precedentemente rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 15/20 minuti.

Lasciar raffreddare.

Preparare intanto la crema mescolando il mascarpone con la crema al cioccolato. Tagliare la torta in due strati e bagnare entrambi con il liquore leggermente diluito con acqua (si può scegliere un brandy). Farcire quindi con la crema al mascarpone. Lasciare riposare il dolce per qualche ora prima di consumarlo. Spolverizzare di zucchero a velo e servire.

Si può accompagnare con un liquore dolce, un Limoncello oppure un Cremoncello di Sicilia alla mandorla.