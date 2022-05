Non sono pochi a confrontarsi con un problema: le immagini sparite da Instagram. Ipotizzando che questa problematica non sia frutto di violazioni delle norme, diventa quasi impossibile spiegarsi cosa sia accaduto. La realtà è che probabilmente si è messa in atto inavvertitamente una procedura che la piattaforma ha messo a disposizione degli utenti.

Il fatto che, però, non tutti gli utenti dei social network siano soggetti particolarmente avvezzi ad utilizzare gli strumenti tecnologici fa sì che ogni tanto un’opzione in più possa sembrare un disagio. Si parla della procedura di archiviazione.

Potrebbe essere stata attivata una funzione senza accorgersene

Qualcuno la mette in atto senza accorgersene e in quel caso potrebbero bastare pochi secondi per recuperare le immagini sparite dal proprio profilo Instagram. Non servono app di terze parti, ma è sufficiente utilizzare l’applicazione ufficiale.

Prima di capire perché questo avviene, è bene spiegare la semplicissima procedura che permette di andare a recuperare le foto. Bisogna, infatti, aprire l’app di Instagram e recarsi sulla pagina principale del proprio profilo. È sufficiente cliccare sull’icona con la propria immagine, collocata in basso a destra.

Una volta entrati, bisognerà accedere ad un menù che si apre toccando le tre linee che ci sono in alto a destra. A quel punto bisognerà selezionare Archivio. Non è finita, perché, per accedere alle immagini, ai video o ad altri post archiviati bisognerà andare nella prima riga (dove in genere c’è scritto Archivio delle storie), cliccarvi e attendere che venga fuori un nuovo menù. Tra le diverse voci ci sarà Archivio dei post. Una volta selezionato verranno fuori tutti i post che erano stati erroneamente (o meno) archiviati.

Potrebbero bastare pochi secondi per recuperare le immagini sparite dal proprio profilo Instagram, sia su Android che su iPhone usando semplicemente l’app

Qualora si voglia ripristinare la visibilità basterà andare su uno di essi per visualizzarlo a tutto schermo e poi in alto a destra, poco sopra l’immagine, si dovrà andare sui tre pallini che permettono di accedere ad un menù in cui troviamo mostra nel profilo. Altrimenti si potranno tenere in archivio e averli sempre a disposizione, senza che nessuno li possa visualizzare.

Ma come erano finiti lì? Molto semplice: è probabile che quando si stava dando un’occhiata alla propria galleria o semplicemente si voleva utilizzare il menù relativo ad un singolo post si sia finito per selezionare Archivia.

Nel momento in cui, però, si conosce questa funzione può diventare molto utile per mettere al riparo contenuti che, per un motivo o per un altro, non si ha più interesse che restino pubblici senza perderli.

Un’opportunità in più di cui può venire a conoscenza chi non è un esperto e rischia di non conoscere le tante funzioni che un’app o uno smartphone ha. Anche perché si tratta di un universo sempre in via di sviluppo per effetto delle tante novità che tante applicazioni portano giorno dopo giorno.

