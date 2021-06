Chi ha detto che per esprimere la nostra personalità dobbiamo indossare capi coloratissimi e pieni di stampe? L’ultima moda punta invece sulla sobrietà, senza però rinunciare a un tocco personale. Ecco perché spopola la moda per queste magliette minimali ma piene di stile con cui esprimere la nostra personalità.

Una nuova moda

Se pensiamo alle t-shirt di moda negli scorsi anni ci vengono in mente stampe sgargianti e colori accesi. Il trend era infatti quello di riempire la magliette di stampe che esprimessero i nostri gusti. Tra gruppi musicali, località visitate o personaggi di finzione di cui eravamo fan, le nostre magliette erano piene di creatività.

Nell’ultimo periodo, però, la moda sembra aver bruscamente virato nella direzione opposta. Il gusto per lo stile sempre più minimal ha preso piede anche nell’abbigliamento. Ma non solo, si è riscoperta anche un’arte che era sempre meno diffusa, quella del ricamo.

Un nuovo stile

Spopola la moda per queste magliette minimali ma piene di stile con cui esprimere la nostra personalità, ma di cosa si tratta? A prima vista questi capi d’abbigliamento sono estremamente semplici. Si tratta infatti di magliette, solitamente bianche, su cui viene ricamata una scritta all’altezza del petto. Le scritte stesse, inoltre, sono spesso molto piccole. Il risultato è quindi una t-shirt neutra, ma abbastanza elegante, che però comunica un messaggio ben preciso. Le scritte ricamate, a volte accompagnate da figure, sono spesso slogan o citazioni. Certi brand vendono queste magliette già fatte, mentre altri permettono ai clienti di personalizzare la scritta.

Queste magliette hanno anche un altro vantaggio. Il ricamo, solitamente fatto a macchina, viene eseguito con un tradizionale filo da ricamo. In questo modo le nostre magliette non saranno più coperte di plastica, come era il caso delle stampe tradizionali. Sappiamo bene che, lavaggio dopo lavaggio, le magliette stampate spesso si rovinano se non ce ne prendiamo cura nel modo giusto! Le magliette ricamate sono quindi perfette anche per chi non ama fare il bucato e può così fare meno attenzione ai metodi di lavaggio dei capi.