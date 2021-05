Siamo sempre di più alla ricerca di luoghi poco conosciuti del nostro Paese da visitare per una vacanza o anche solo un week end. L’Italia custodisce infatti borghi da sogno che sono ancora poco visitati. Tra questi ne spicca uno che è un vero e proprio museo a cielo aperto. Sembra uscito da una fiaba ed è tra i borghi più belli d’Italia il villaggio di montagna dipinto, perfetto per un gita indimenticabile.

Un borgo incantato

Sulle Alpi, in Val Chisone in Piemonte, possiamo infatti trovare il piccolo villaggio di Usseaux. Le sue piccole dimensioni, conta solo 180 abitanti, non lo rendono però meno interessante. Anzi, è un piccolo gioiello incastonato tra i monti famoso per una particolarità. Usseaux è infatti un paese dipinto. Passeggiando fra le sue viuzze potremo infatti trovare moltissimi murales dipinti sui muri delle case raffiguranti soggetti naturali, persone e perfino avvenimenti storici come la traversata delle Alpi di Annibale!

Usseaux è però incantevole anche perché è un borgo antico, privo di condomini o palazzi moderni che ne rompono l’incanto. Se le piccole dimensioni di Usseaux lo rendono perfetto per una gita, nei dintorni spiccano altri siti perfetti per un viaggio un po’ più lungo.

I dintorni

Sembra uscito da una fiaba ed è tra i borghi più belli d’Italia il villaggio di montagna dipinto, perfetto per un gita indimenticabile, ma cosa vedere oltre a Usseaux? Fortunatamente questo paesino è posto in una posizione molto favorevole. A due passi sorge infatti il maestoso Forte di Fenestrelle, la muraglia d’Italia, a cui abbiamo dedicato un articolo di approfondimento. Chi invece ama sciare può proseguire il viaggio verso l’alta montagna verso gli stabilimenti di Sestriere.

Gli amanti delle escursioni possono invece scegliere uno dei tanti sentieri che partono da Usseaux o immergersi nelle meraviglie del parco dell’Orsiera-Rocciavrè. Per un momento di riposo, invece, a poche centinaia di metri da Usseaux sorge il placido ma caratteristico lago del Laux, che offre una vista delle montagne circostanti mozzafiato.