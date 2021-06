La stagione calda sta arrivando e molti di noi sognano di poter staccare dalla routine e di concedersi pace e relax. In molti stanno scegliendo di andare in vacanza al mare per poter nuotare e abbronzarsi ma non tutti hanno gli stessi gusti.

Molti amano i viaggi culturali all’insegna dell’arte e della buona cucina. Oggi vediamo che

se vogliamo nuotare in terme di lusso all’aperto dobbiamo andare in questa splendida ma meno nota capitale europea.

Una capitale meno nota, ma imperdibile

Se siamo tra quelli che non vogliono trascorrere la stagione calda al mare forse stiamo valutando un viaggio alternativo in una capitale europea. Oggi vogliamo parlare di una capitale europea meno nota ma davvero imperdibile, ricca di storia e di tradizioni.

Stiamo parlando di Budapest, situata lungo il Danubio e capitale dell’Ungheria.

Budapest è una città molto raffinata ricca di chiese, teatri e musei davvero splendidi. Perfetta per chi ricerca lusso e cultura, Budapest è pronta per accogliere i turisti con tutte le sue meraviglie, dal Parlamento in stile neogotico alla Cattedrale di Santo Stefano.

Budapest è anche celebre nel mondo per le antichissime terme di origine ottomana che tuttora sono in funzione nella capitale ungherese. Queste terme naturali sono aperte al pubblico tutto l’anno e sono una tappa imperdibile per ci visita la città.

A cosa che rende queste terme uniche al mondo sono la loro bellezza artistica, il calore delle loro acque e il loro prezzo conveniente.

Kiraly, Rudas, Veli Be e Gellert sono alcune delle terme che possiamo visitare con prezzi che vanno dai 7 euro ai 20 per tutta la giornata.

Le più belle sono le terme Gellert, in stile art nouveau d’inizio ‘900 sono adornate da statue e mosaici, mentre le Terme Szechenyi offrono enormi vasche all’aperto che ci permettono di nuotare notte e giorno ad una temperatura di 40°.

Ora che abbiamo conosciuto questo segreto cosa aspettiamo a organizzare un weekend in Ungheria?

