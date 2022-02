Spinaci e solo altri quattro ingredienti in questa sana e semplicissima ricetta di stagione

È importante conoscere un bel po’ di ricette facili e veloci. In questo modo, abbiamo sempre qualcosa da preparare quando non vogliamo o non riusciamo a dedicare tempo alla cucina.

Ciò che vedremo oggi è proprio una di queste ricette e lo faremo indicando una preparazione con spinaci e solo altri quattro ingredienti, perfetta in questo periodo in cui gli spinaci sono di stagione.

Anche se siamo dei completi principianti in cucina, possiamo imparare questa semplice ricetta, che tra l’altro contiene anche un ingrediente che potrebbe essere particolarmente utile per l’organismo.

Ingredienti

Oggi proviamo una semplice omelette agli spinaci. Per cucinarla per due persone avremo bisogno di soli quattro ingredienti, più sale e pepe a piacere:

1 cipolla;

4 uova;

250 grammi di spinaci;

1 noce di burro;

50 grammi di mozzarella.

Si tratta di ingredienti davvero comunissimi, ma comunque deliziosi. Inoltre, segnaliamo gli spinaci, che potrebbero essere anche benefici per il nostro corpo. Infatti, secondo gli esperti, essi svolgerebbero una funzione antiossidante, grazie all’azione delle vitamine A e C. Gli spinaci inibirebbero l’azione dei radicali liberi sul nostro corpo, rallentando quindi l’invecchiamento.

Inoltre, la vitamina A potrebbe aiutare a proteggere la pelle e la vista; mentre la vitamina C agirebbe per rafforzare le difese immunitarie. Conterrebbe, inoltre, una varietà di minerali, come il potassio e lo zinco.

Insomma, aggiungere gli spinaci a questa ricetta ci permetterebbe di assumere una varietà di sostanze utili.

Spinaci e solo altri tre ingredienti in questa sana e semplicissima ricetta di stagione

Ottenuti gli ingredienti, iniziamo questa rapidissima preparazione. Dovrebbe richiedere solo pochi minuti di lavoro effettivo, quindi è perfetta se non abbiamo voglia di stare tanto tempo ai fornelli.

Iniziamo facendo bollire una pentola d’acqua. Prendiamo gli spinaci, rimuoviamo tutti i gambi e le parti più spesse delle foglie e poi mettiamoli a cuocere in acqua. Dopo una decina di minuti dovrebbero essere pronti.

Procediamo con l’omelette. Tagliamo a fettine la cipolla e mettiamola da parte. Prendiamo, poi, le uova e sbattiamole bene in una ciotola. Aggiungiamo gli spinaci, regoliamo di sale e pepe e continuiamo a sbattere. Poi prendiamo la noce di burro e facciamola sciogliere in una padella.

Una volta che si è fusa completamente mettiamo uova e spinaci e cuociamo a fuoco lento per qualche secondo. Aggiungiamo la mozzarella e continuiamo la cottura fino a quando l’omelette si è completamente rappresa. La nostra semplice preparazione è pronta per essere gustata.

Approfondimento

Ecco i segreti per cucinare le uova realizzando morbidissime omelette e chiuderle alla perfezione più 5 idee per farcirle