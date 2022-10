Spiegato il perché i turisti internazionali amano sempre più questa città amena

Non c’è nemmeno stato il tempo di esultare per il ritrovato successo del turismo internazionale della nostra penisola. Un’estate decisamente positiva, con il 30% in più delle presenze, clamorosamente offuscata dai rincari incredibili delle materie prime. Allo stato attuale moltissimi degli alberghi e dei ristoranti che avevano ripreso fiato, rischiano ora di chiudere. Una situazione che deve assolutamente richiamare chi di dovere a tirare fuori delle soluzioni concrete e non più solo parole. Ma tornando ai nostri viaggi, vediamo oggi una meravigliosa città, forse soffocata dalle vicine più famose. Una meta però che ha sempre più turisti internazionali per la sua bellezza e la sua eleganza. Similmente ad altre 2 mete da prendere in considerazione.

Un museo all’aria aperta

Spiegato il perché i turisti internazionali amano sempre più questa meta toscana in grado di competere tranquillamente con le altre sue meravigliose perle. Potremmo veramente definire la splendida Lucca, città della Toscana un museo all’aria aperta. Dalle sue meravigliose mura rinascimentali, alla cattedrale di San Martino, il Duomo cittadino, fino alla piazza anfiteatro. Lucca testimonia ancora oggi la ricchezza che raggiunse in pieno Rinascimento. Quando cercava di tenere testa alle più famose e vigorose Firenze e Pisa, mantenendo comunque la sua vena artistica. Arte e cultura che ancora oggi permeano questa meravigliosa meta, davvero bella tutto l’anno.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di fumetti

Dal 28 ottobre al 1° novembre Lucca sarà anche la meta agognata da parte dei tantissimi appassionati di fumetti. Lucca comics and games è diventato infatti negli ultimi anni il punto di riferimento per gli amanti di fumetti, ma anche giochi e narrativa fantasy. Attenzione che i biglietti vanno letteralmente a ruba e per chi volesse visitare questa bellissima mostra sarebbe il caso di prenotare con anticipo.

Spiegato il perché i turisti internazionali scelgono di visitare questa città da scoprire

Ma una delle caratteristiche che fa di questa città una meta molto amata dai turisti stranieri è la sua vivibilità. Moltissimi tour operator e tante riviste turistiche lodano la possibilità di girare sia piedi che in bicicletta con assoluta tranquillità. Fermarsi a fare fotografie o scambiarsi qualche bacio romantico in queste meravigliose vie rinascimentali. E ancora fare il giro delle mura, lasciandosi trasportare dall’atmosfera storica e artistica che sembra riportarci indietro nel tempo.

Lettura consigliata

Amata alla follia da tedeschi e olandesi e sul podio dei borghi più frequentati dei nostri laghi questa romantica località che si specchia tra le onde raccolta nel suo castello da fiaba