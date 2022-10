Case in vendita a partire da 30.000 euro per questa tipologia di appartamento

La casa è da sempre uno dei maggiori desideri degli italiani. A volte rimane un sogno ambizioso perché i valori degli immobili, specialmente in alcune zone del Paese, sono molti elevati. Ma ci sono alcune categorie di appartamenti che sono in media più economici, le mansarde. Nel nostro Paese non è difficile trovare residenze di questo tipo a partire anche da 20.000 euro.

Salire ai piani alti è una locuzione gergale che indica una promozione sociale o professionale, un miglioramento del proprio status. Molti italiani sognano la classica villetta con giardino, specialmente dopo la pandemia. Ma c’è un’ampia categoria di persone che ama le soluzioni elevate, come gli attici. Un attico, proprio per le sue caratteristiche di esclusività, può costare molto e quindi è alla portata di pochi. Per chi ama i piani alti la mansarda può essere la soluzione ideale di compromesso.

Case in vendita a partire da 30.000 euro per mansarde in alcune zone d’Italia

La mansarda è una specie di sottotetto. È posta all’ultimo piano di un immobile e quindi in qualche maniera richiama l’attico, anche se le sue dimensioni spesso sono più modeste. Inoltre, spesso la mansarda si distingue per i soffitti inclinati, a falda. A volte solo una parte dell’immobile ha i soffitti inclinati (a falda singola). Altre volte la mansarda presenta parti di tetto inclinate diversamente (in questo caso si parla di falda doppia).

La scomodità dell’ultimo piano, il tetto a falda e le dimensioni generalmente ridotte, fanno della mansarda un appartamento economicamente conveniente rispetto ad altre tipologie. Quindi non è poi così difficile trovare questo tipo di immobili a prezzi inferiori a 50.000 euro. Certamente a Milano o nei grandi centri urbani è quasi impossibile trovare una mansarda a queste cifre. Ma allontanandosi dalle grandi città ecco che spuntano immobili a falda a prezzi molto più accessibili. Si possono trovare alcune case in vendita a partire da 30.000 euro e in alcuni casi anche a 20.000 euro.

Se a Milano è impossibile trovare una mansarda a meno di 100.000 euro, a Roma si possono trovare delle soluzioni a partire da 70.000 euro. Invece a Torino già con 60.000 euro si possono comprare delle mansarde interessanti. Lo stesso vale per Messina, dove con 70.000 euro si possono acquistare belle mansarde con vista mare. Un buon motore di ricerca su Internet e un po’ di pazienza possono permettere di scovare delle soluzioni veramente interessanti.

Che differenza c’è con la soffitta e quando la prima è abitabile

Se è impossibile confondere una mansarda da un attico, invece è più facile confondersi tra mansarda e soffitta. In fase di acquisto questa è una differenza fondamentale da appurare. La soffitta è un sottotetto, come è spesso la mansarda, ma non è abitabile. Può accadere di trovare in vendita soffitte ristrutturate che hanno l’agibilità, perché sono accatastate come C/2, ma non hanno l’abitabilità. Prima di acquistare una mansarda assicuriamoci che possa essere legalmente abitabile, quindi avere determinati requisiti di legge. Inoltre è bene sempre verificare la categoria di accatastamento dell’immobile che per le mansarde dovrebbe rientrare in A/2 o A/3.

Chi paga un affitto, magari uno studente, un single o una coppia, potrebbe prendere in considerazione di acquistare una mansarda. La rata del mutuo potrebbe essere anche inferiore a quella della locazione mensile. I mutui rimangono comunque interessanti anche con i rialzi dei tassi di interesse degli ultimi mesi. Anche se le mutate condizioni del mercato consigliano di puntare su di un mutuo variabile con cap, che in questa fase è particolarmente indicato.

Anche chi ha acceso il mutuo in un passato non troppo recente, magari qualche anno fa, potrebbe avere interesse a rivedere il contratto. Il consulente bancario di riferimento potrebbe dare dei consigli utili a questo proposito. Vale la pena prendere un appuntamento, specialmente se si ha un mutuo a tasso variabile.

