L’euro resiste alla forza del dollaro e il futuro rimane ancora incerto

Nelle ultime settimane il Dollar Index, il cui significato è stato spiegato in un articolo precedente, ha aggiornato i suoi massimi storici rispetto alle principali valute. Due settimane fa aveva ritoccato i massimi nei confronti della sterlina che non vedeva da circa 40 anni. Nel corso della settimana appena conclusasi, invece, è andato a ritoccare livelli che non vedeva da oltre 30 anni.

Le cose vanno un po’ meglio per la moneta unica europea. Se settimana scorsa, infatti, aveva aggiornato i suoi massimi a 20 anni, al termine di quella appena conclusasi l’euro resiste alla forza del dollaro lasciandosi aperta la porta per un prossimo rialzo.

Per le prossime settimane, quindi, prestare molta attenzione ai livelli di prezzo che andremo a indicare qui di seguito.

L’euro resiste alla forza del dollaro, per cui secondo l’analisi grafica il futuro rimane ancora incerto

Il 14 ottobre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 0,9720, in ribasso dello 0,48% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso dello 0,14%.

Dopo che nel corso della seduta del 4 ottobre il cambio aveva raggiunto la parità, sembrava che finalmente l’euro avesse preso il volo contro il dollaro. L’illusione, però, è durata poco, soprattutto dopo la rottura dell’importantissimo supporto in area 0,987, I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso (linea continua).

Affinché la discesa, però, sia a pieno ritmo bisognerà vedere come le quotazioni si comporteranno sul primo ostacolo lungo il percorso ribassista in area 0,9742. Su questo livello si potrebbero decidere le sorti di breve del cambio. Una chiusura inferiore a 0,9742 potrebbe aprire le porte alla proiezione ribassista indicata dalla linea tratteggiata. In questo caso le quotazioni potrebbero scendere almeno fino in area 0,93. In caso contrario le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo secondo la linea continua mostrata in figura.

Va notato che tutta la settimana appena conclusasi è stata in bilico su questo livello chiave.

Sul settimanale nulla da aggiungere rispetto a quanto scritto settimana scorsa

Il mancato break rialzista in chiusura settimanale di area 0,9534 potrebbe mettere in pericolo lo scenario rialzista. Nelle prossime settimane tutto dipenderà da quanto accadrà in corrispondenza di questo livello. La sua rottura potrebbe fare precipitare il cambio in area 0,87. Al rialzo, invece, la sua rottura potrebbe aprire le porte a un rialzo fino in area 1,0787 (massima estensione rialzista).