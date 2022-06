È tempo ormai di progettare le proprie vacanze e in moltissimi si stanno affrettando per le prenotazioni. Infatti, indipendentemente da dove sceglieremo di andare questa estate, il consiglio è quello di prenotare in anticipo per evitare che i prezzi lievitino. Tuttavia rimane sempre il dubbio su quale potrebbe essere la meta giusta da raggiungere per le prossime vacanze.

Questo è un tema caldo che sta venendo abbondantemente trattato e, di certo, c’è l’imbarazzo della scelta. A questo scopo avevamo già suggerito qualche tappa vicine all’Italia per godere di panorami mozzafiato e spiagge caraibiche. Oggi però vogliamo consigliare un’autentica perla italiana dove troveremo spiagge incantevoli, mare cristallino e cibo delizioso.

Bellezze italiane

Quello di cui parleremo è un posto magico che non ha certo bisogno di presentazioni. Il suggestivo Cilento, in Campania, è uno dei luoghi più belli del nostro Paese e saprà regalarci una vacanza indimenticabile. Partiamo dalla splendida Palinuro, luogo magico che ospita spiagge meravigliose alle pendici delle montagne. Situata nel comune di Centola, in provincia di Salerno, Palinuro è la meta ideale per una vacanza di relax, adatta anche per famiglie. La spiaggia che ci sentiamo di consigliare, oltre a quella delle saline e del molo dei francesi, è la spiaggia del Buon Dormire.

Questa piccola baia è composta di spiaggia finissima che si estende sotto i pendii delle montagne tingendosi di rosa al momento del tramonto. La spiaggia inoltre offre una prospettiva magica grazie all’isola del coniglio. Grazie alla sabbia fine, l’acqua limpida e questo isolotto suggestivo dimenticheremo di essere in Italia e ci sembrerà di essere approdati su un atollo thailandese.

Spiagge incantevoli, mare cristallino e cibo delizioso in queste mete tutte italiane belle da togliere il fiato

Sempre in Cilento, poi, potremmo scegliere di raggiungere a pochi minuti di macchina la bellissima Castellabate. Questo paesino diventato famoso grazie al film “benvenuti al Sud” sembra uscito da una cartolina. Il centro abitato è delizioso e facilmente visitabile per scoprire tutte le sue bellezze, anche gastronomiche. Qui, inoltre, potremo godere di uno dei tramonti più belli che possiamo trovare in Italia. Sotto al paese, invece, è posta l’incantevole spiaggia, piccola ma davvero pittoresca grazie alla cornice naturale.

Infine se quello che cerchiamo, oltre a relax spiagge incantevoli potremmo dare una svolta culturale visitando Paestum e il suo sito archeologico. Tra le testimonianze più importanti dell’architettura greca in Italia rimarremo letteralmente sbalorditi dalle sue bellezze. Il parco ospita sia il sito archeologico che un museo dove poter ammirare la celeberrima tomba del tuffatore.

