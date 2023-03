Le spese pazze dei Ferragnez: non crederai mai a quanto costa la mega villa che Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato sul Lago di Como

Si tratterebbe di una tenuta di quasi 1.000 mq ed è il nuovo acquisto della coppia d’Oro a Pognana Lario, in provincia di Como. Il prezzo della villa sarebbe a dir poco vertiginoso.

I Vip, si sa, fanno sempre le cose in grande stile. Uno dei settori dove preferiscono maggiormente investire i propri grandi guadagni è sicuramente quello dell’immobiliare. Investire nel mattone è, ancora oggi, un’abitudine molto frequente tra le persone, che preferiscono l’acquisto all’affitto. Non sono da meno Chiara Ferragni e consorte, ovvero il rapper Federico Lucia, in arte Fedez. I due, sposati dal 2018 e già genitori dei piccoli Leone e Vittoria, sono a tutti gli effetti due delle persone più ricche d’Italia.

Entrambi, infatti, hanno un seguito di fan molto nutrito, il che permette loro di capitalizzare al massimo ogni loro mossa. Ogni like, commento e condivisione sui loro social, si trasforma automaticamente in soldi, che vanno a finire direttamente nelle tasche, ben piene, dei Ferragnez.

L’imprenditrice digitale, fresca dal successo avuto a Sanremo, e il marito, in questo momento sarebbero sulle bocche di molti per un loro nuovissimo acquisto. Si tratta di una villa, anzi un’enorme magione, che si estenderebbe su circa 900 mq, ma non è tutto. La proprietà, infatti, sarebbe anche circondata da un parco, in un’atmosfera a dir poco da favola. E il prezzo farebbe assolutamente girare la testa.

Le spese pazze dei Ferragnez: non crederai mai alla cifra che hanno speso per acquistare la nuova villa a Pognana Lario

Arrivando sul Lago di Como, si possono ammirare diverse bellezze. Potremo perderci tra i magnifici borghi affacciati sul lago, ma anche rilassarci sulle spiaggette che costellano la zona. Sarà per questo concentrato di bellezze che Como e i suoi dintorni hanno da sempre attirato tantissimi Vip. Impossibile non citare George Clooney, che di Laglio ha fatto il suo buen retiro, dove si concede vacanze e momenti di famiglia in totale relax.

Ebbene, anche le celebrità di casa nostra sembrano sempre più ammaliate dalla bellezza del paesaggio lacustre, e i Ferragnez non sono da meno. Precisamente a Pognana Lario, piccolo Comune di meno di 700 abitanti, sulla sponda orientale del Lago di Como, sorge la nuova villa dei due Vip. La proprietà sarebbe una vera e propria magione su due livelli, di circa 900 mq, e del valore di circa 5 milioni di euro. A questi, secondo le indiscrezioni del giornale “Chi” di Alfonso Signorini, bisognerebbe aggiungere anche gli eventuali costi utili per la ristrutturazione.

Cambio casa anche a Milano

Le spese pazze dei Ferragnez, però, non sono finite. Oltre a questo nuovo acquisto, infatti, bisogna considerare un altro particolare non indifferente. Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato una nuova casa anche a Milano. I due, che al momento vivono nei palazzi residenziali di CityLife, hanno in cantiere una nuova casa, in cui si trasferiranno a breve.

Con ogni probabilità, i Ferragnez rimarranno nello stesso quartiere, e si trasferiranno in una penthouse “molto più grande della loro casa attuale”, come annunciato da Fedez. Insomma, la coppia Vip è in vena di spese! Acquisteranno degli immobili in cui trascorreranno giorni felici con figli e la piccola cagnolina Matilda al seguito.