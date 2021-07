Ormai è piena estate e con questo caldo afoso ci rinfreschiamo trascorrendo intere giornate al mare. Attenzione però alle infezioni tipiche da spiaggia come cistite e funghi che possono rovinarci la vacanza!

Quando andiamo in spiaggia siamo soliti riempire la borsa mare con creme, teli e magari qualche snack. A volte dimentichiamo alcuni accessori fondamentali che ci consentono di cambiarci e di stare asciutti e puliti. Non tutti sanno, infatti, che il contatto prolungato con il costume bagnato di acqua di mare e magari sporco di sabbia può provocare l’insorgere di infezioni vaginali e urinarie. Per questo si consiglia sempre di fare una doccia e di indossare indumenti asciutti e di cotone per permettere ai nostri organi di traspirare. È quindi necessario portare un cambio. Ma come e dove cambiarsi e dove mettere il costume bagnato?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Accorgimenti furbi e cosa mettere nella borsa mare per prevenire fastidiose infezioni intime

Il primo accessorio indispensabile da portare in spiaggia è il poncho da surf. Si tratta di un telo con cappuccio, simile a quello che usiamo per i bambini. In genere è in microfibra, è lungo quasi fino ai piedi ed è molto leggero. Questo telo ci consente di cambiarci senza essere visti!

Il secondo accessorio immancabile e anche trend è il porta costume bagnato impermeabile. Si tratta di una pochette utilissima per conservare il costume bagnato ed evitare che questo sporchi e bagni tutti gli altri indumenti nella borsa. La caratteristica principale di questo accessorio è l’impermeabilità, in questo modo l’umido non attraverserà le pareti e gli inumenti che abbiamo in borsa resteranno asciutti. Il porta costume bagnato è l’accessorio indispensabile da mettere nella borsa mare per prevenire fastidiose infezioni intime. Inoltre, è un regalo carino e originale da fare in estate.

Adesso che sappiamo quali sono gli accorgimenti furbi e cosa mettere nella borsa mare per prevenire fastidiose infezioni intime, possiamo andare in spiaggia tranquilli!