Il sole, come sappiamo, è fondamentale per il benessere delle nostre ossa e rafforza il nostro sistema immunitario: non ne possiamo davvero fare a meno.

Ma non solo, la luce del sole è anche in grado di aumentare la serotonina, cioè l’ormone della felicità, migliorandoci notevolmente l’umore.

Ovviamente troppo sole, soprattutto senza la giusta protezione, ci può anche nuocere e provocare malattie della pelle.

Bastano solo 10 minuti al sole per fare rifornimento di questa preziosa vitamina

Stiamo parlando della vitamina D, una sostanza fondamentale per il nostro organismo, la quale è responsabile dell’assorbimento del calcio.

La produzione della vitamina D avviene attraverso la pelle sotto l’azione del sole, quando la lunghezza d’onda della radiazione solare risulta avere notevole intensità.

Bisogna ammettere che raggiungere la giusta dose quotidiana di vitamina D in inverno è difficile, poiché i raggi UV sono deboli e siamo particolarmente coperti.

Premettiamo che quando prendiamo il sole è importante scoprire braccia, viso e gambe, facendo attenzione a non scottarci e di utilizzare le adeguate protezioni.

Generalmente sarebbe consigliato, per esempio a metà gennaio, stare al sole per circa 130 minuti tutti i giorni.

Mentre, durante questo mese, anche solo con il 25% del corpo esposto sono sufficienti 10 minuti, ovviamente perché i raggi del sole sono più intensi.

In alternativa, basta esporsi al sole 20 minuti ogni due giorni per consentire al nostro organismo di produrne la giusta quantità.

Ovviamente con l’arrivo dell’autunno, per esempio nel mese di ottobre, sarebbe necessario stare sotto il sole almeno trenta minuti.

In questo modo l’organismo sintetizza una forma di vitamina D che risulta utile nella prevenzione di malattie come l’osteoporosi o altre patologie.

Consiglio fondamentale

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di seguire i consigli del proprio medico curante o di uno specialista che valuterà la nostra specifica situazione.