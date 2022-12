Spettacolare il nuovo taglio capelli di tendenza che sta spopolando anche tra le VIP

Tutte lo portano. Tutto lo chiedono. È il nuovissimo taglio di capelli che sta spopolando oggi e che conquisterà anche tutto il 2023. Un taglio per chi ama cambiare e non ha paura nel farlo.

Nuovo anno, nuovi capelli. Ma perché aspettare il 2023 quando già sappiamo quale sarà quello che andrà di gran moda? Studiando infatti le passerelle della moda, guardando i red carpet e i tagli di capelli delle star emerge un solo taglio di capelli. Non resta allora che scoprirlo e se siamo abbastanza coraggiose anche farlo.

Diamoci un taglio

Ma forse non si tratta poi tanto di coraggio, si tratta più di abbracciare il cambiamento e di dare un netto taglio al passato. A quel 2022 che sotto vari aspetti ci ha fatto male. Un taglio quindi che diventa però sinonimo di crescita, di novità. Proprio come i capelli: si tagliano, ma poi ricrescono più belli, folti e forti.

Anche le star lo amano

E certamente stiamo parlando di un taglio non buzz, ovvero rasato, ma di un taglio che ha conquisto personaggi come Emma Watson, Taylor Russel, protagonista di “Bones and All”, Demi Lovato e Alexa Demie, attrice nota per la serie TV di HBO Max “Euphoria”. Ma qual è questo taglio?

Spettacolare il nuovo taglio capelli che sta incantando tutte

Il taglio che sta veramente girando il Mondo è l’extra short. Un cut netto molto elegante ma dall’allure rock e anche punk. È un taglio molto corto, quindi andrà a sottolineare i lineamenti del volto rendendoli dei veri protagonisti.

Emma Watson lo sfoggia nella nuova campagna Paradoxe del profumo di Prada. Un look sicuramente più rock e sbarazzino rispetto alla Hermione Grenger di Harry Potter che tutti ricordiamo. Zoe Kravitz sembra amare questo taglio, che mette in risalto la mascella e le labbra dall’effetto rosa super naturale, e lo sfoggia molto spesso.

Grande appassionata anche la cantante Demi Lovato. Ha sempre sfoggiato look dai capelli corti, ma ora sceglie un cortissimo taglio dietro e un ciuffo paro sulla fronte. Simile è quello portato dalla bellissima Charlize Theron che dice addio al biondo e opta per un black corto, un po’ alla Milla Jovovich in Resident Evil ma ancora più corto.

Infine Taylor Russel che sceglie di portarlo preciso e senza un capello fuori posto, grazie a gel e lacca. Veramente spettacolare il nuovo taglio capelli e sembra proprio che anche attrici, cantanti e modelle lo amino.