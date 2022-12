Le pappaccelle napoletane, cosa contengono e perché fanno bene?

I peperoni spesso non si scelgono perché sono poco digeribili. In realtà bisognerebbe solo scegliere come pulirli, anche perché ne vale la pena per tutti i benefici che possiedono. Quali saranno?

Gli ortaggi, come ben sappiamo, insieme alla frutta sono gli alimenti che andrebbero consumati quotidianamente. Questo perché presentano una serie di benefici e proprietà che sono molto utili per la nostra salute. Oggi per questo motivo ci soffermiamo a parlare delle pappacelle. La pappacella è un peperone molto amato nella regione della Campania. In particolare a Napoli ne vanno matti. È una forma di peperone. Presenta una lunghezza che non supera mai i 10 centimetri, dunque lo si può riconoscere con molta facilità. Viene utilizzato in particolar modo per le conserve, sia sott’olio che sotto aceto. Può essere consumato anche tranquillamente fresco. Presenta un sapore molto fresco ma allo stesso tempo un po’ acidulo. A Napoli è molto utilizzato nella ricetta dell’insalata di rinforzo.

Valori nutrizionali dei peperoni

100 grammi di peperoni corrispondono a 22 kcal. Come possiamo ben notare quindi è un alimento che nelle diete può essere consumato tranquillamente. Ovviamente in questi casi è importante anche come si condiscono. Infatti per far sì che il peperone non salga di calorie, basta farlo arrosto con un filo di olio a crudo. I valori nutrizionali delle pappaccelle sarebbero questi:

5 g di carboidrati;

0,2 g di grassi;

1 g di proteine;

0,9 g di fibre alimentari;

92 g di acqua.

Le pappaccelle napoletane, cosa contengono è strabiliante

Vista la sua quantità di acqua, ci si aspetterebbe che comunque il peperone sia molto semplice da digerire. In realtà non è così. Bisogna fare attenziona alla pulizia dello stesso, in quanto ci sono alcune parti che andrebbero a rallentare la digestione. È consigliabile rimuovere tutte le parti bianche. Detto ciò, passiamo alle proprietà che avrebbe questo alimento. Una volta appurata la quantità di acqua, ci possiamo soffermare sul valore dei grassi che possiamo dire essere nullo. Per questo motivo è consigliato all’interno delle diete.

Quali sono i benefici?

Le pappaccelle, dunque anche i peperoni, sono degli alimenti che presentano un alto contenuto di antiossidanti. Questi andrebbero a rallentare l’invecchiamento cellulare. Oltre a questo hanno un alto contenuto di vitamina C. Questa vitamina è essenziale per la nostra salute, in particolar modo per rinforzare il sistema immunitario.

Il consumo di peperoni è consigliato per chi soffre di colesterolo alto. Infatti, grazie a tutte le loro proprietà nutrizionali, andrebbero ad abbassare il colesterolo cattivo innalzando il colesterolo buono. È consigliato anche per i soggetti che hanno un calo di energie. Infatti i peperoni possono essere considerati degli alimenti energetici. Ciò viene conferito grazie alla presenza della vitamina B2. Quest’ultima è coinvolta in diversi processi biologici del nostro organismo che riguardano il metabolismo energetico.

Dunque come possiamo ben vedere le pappaccelle possono essere un grande acquisto, visitando Napoli. Tra l’altro potremmo anche frullare i peperoni e creare un’ottima crema per un’idea primo piatto. Basta veramente poco per stare meglio attraverso l’alimentazione. Basta solo seguire alcuni consigli e informarsi su ciò che mangiamo. Non è molto difficile il perché scegliere le pappacelle napoletane, cosa contengono può davvero lasciarci senza parole.