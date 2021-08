La fine di una relazione d’amore non accade mai all’improvviso. Infatti, ci sono sempre dei segnali premonitori che preannunciano l’imminente rottura di un rapporto di coppia.

Una volta percepiti, però, la prima cosa da fare è quella di instaurare un dialogo e di non essere troppo avventati. Il più delle volte si tratta di screzi risolvibili che non possono prevaricare i sentimenti.

Tuttavia, spesso li ignoriamo ma sono questi i 5 indizi di una relazione ormai al capolinea

I primi segnali di un rapporto ormai agli sgoccioli sono l’aumento della frequenza dei litigi e la mancanza di rispetto.

Il famoso detto: “l’amore non è bello se non è litigarello” il più delle volte potrebbe corrispondere a verità.

Tuttavia, la situazione non è più sostenibile quando le discussioni diventano solo un pretesto per insultare e denigrare. Oppure, quando non vi è nessuna intenzione di trovare un compromesso, ma solo la voglia di portare avanti le proprie questioni di principio. Se i litigi sono solo semplici sfoghi di rabbia repressa, la relazione difficilmente potrà andare avanti.

Per evitare questa situazione, è fondamentale cercare di non accumulare i problemi, ma di affrontarli volta per volta. Inoltre, è anche importante mettersi dalla parte di chi ascolta e, nel caso, cercare sempre il chiarimento.

Altri segnali che rivelano la fine di una relazione sono l’indifferenza e la distrazione.

Questi due sintomi sono praticamente delle bombe ad orologeria che quando scoppiano lasciano solo terra bruciata. L’indifferenza è il preludio del disinteressamento e del distaccamento dalla persona amata.

E la distrazione diventa solo la conseguenza logica di questo atteggiamento, perché si tende a dare per scontato il proprio partner. Diventa importante, quindi, cercare di ravvivare il rapporto, ricominciando a dare quelle attenzioni e cure, tipiche della fase di innamoramento.

La mancanza di fiducia

L’ultimo indizio di un amore ormai assopito è la mancanza di fiducia.

La fiducia è uno degli ingredienti base per garantire stabilità e solidità ad un rapporto e, quando viene a mancare, tutte le certezze crollano.

Tuttavia, questo problema potrebbe essere il risultato di dinamiche interiori, che vanno al di là del rapporto di coppia. Infatti, la mancanza di fiducia spesso è figlia della bassa autostima e dell’insicurezza di sé.

In questo senso, quindi, prima di pensare ad alti tradimenti e dare sfogo alla gelosia, è importante fare molta introspezione. A volte, infatti, scoprire i propri limiti aiuta a superare quelli della coppia.

Quindi, spesso li ignoriamo ma sono questi i 5 indizi di una relazione ormai al capolinea. Il più delle volte, però, non è mai tutto perduto e la situazione si può risollevare, se entrambe le parti hanno la volontà di farlo.