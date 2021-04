Come ben sappiamo, specialmente nella vita di coppia, non sempre si può andare d’accordo.

Ma è anche vero che la maggior parte delle volte si finisce per litigare per ragioni veramente sciocche.

Questi tipi di litigi innescano sempre discussioni eterne, ma che alla fine si riducono all’assurdo.

E spesso diventa anche difficile capire chi abbia ragione o torto, proprio perché non c’è una soluzione logica.

Come quando, ad esempio, entrando in bagno ci si arrabbia quando la tavoletta del water è alzata!

Ma se le donne conoscessero il sorprendente motivo per cui gli uomini non abbassano mai la tavoletta del water non ci sarebbero più litigi.

Il punto di vista delle donne è anche giusto

Fosse per le donne, la tavoletta del water resterebbe sempre abbassata.

Alcune imbastiscono vere e proprie crociate contro gli uomini sulla questione, avendo anche ragione in un certo senso.

Facendo, infatti, i bisogni entrambi da sedute, hanno per forza la necessità di trovare abbassato il coperchio, per non doverlo toccare con le mani.

Tra poco dimostreremo che se le donne conoscessero il sorprendente motivo per cui gli uomini non abbassano mai la tavoletta del water non ci sarebbero più litigi.

Questo perché, come vedremo, le ragioni sono identiche, ma il problema è solo uno: discutere e litigare per queste sciocchezze.

Servirebbe un po’ di equilibrio

Se la mettiamo sullo stesso piano, il discorso è chiuso, la partita è patta.

Volendo farne una questione di principio, infatti, anche agli uomini trovando la tavoletta abbassata sono costretti a toccarla per alzarla.

Eppure dovrebbe esser difficile trovare un uomo che abbia iniziato una discussione trovando il coperchio del wc abbassato.

Se ogni volta che qualcuno, fatti i bisogni, dovesse predisporre il water per l’utilizzo che potrebbe farne l’altro genere, sarebbe il delirio!

Basterebbe soltanto accettare di condividere questo gesto: l’alternanza pacifica di alzare ed abbassare la tavoletta del water al bisogno. Senza altre inutili disquisizioni.

Tanto poi ce se ne lava le mani, letteralmente, si spera.