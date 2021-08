A tutti piace il pane bianco, soprattutto quello morbido e fragrante, magari appena sfornato la mattina. Il pane bianco è, però, un prodotto derivato da farine raffinate, e già da tempo si sa quali sono i rischi derivati dal consumo in quantità di queste farine. Dunque, ecco perché dovremmo smetterla di mangiare pane bianco e quali sono le alternative.

Il pane bianco è un prodotto che può essere consumato ma non in grosse quantità. Un nuovo studio pubblicato su The British Medical Journal conferma i dati già analizzati in precedenza sui rischi derivati dal consumo di cereali raffinati.

Lo studio ha coinvolto circa 148 mila persone di 21 paesi diversi e alcune analisi sono durate anche 16 anni. I risultati hanno evidenziato che un elevato consumo di cereali raffinati (circa 7 porzioni al giorno tra pane, pasta e altri prodotti) è associato ad un aumento di patologie cardiovascolari (+47%), ictus (+33%) e morte prematura (+27%).

L’unico cereale assolto da questo risultato preoccupante è il riso bianco. La ricerca conclude consigliando una drastica riduzione nel consumo di cereali raffinati. La porzione ideale dovrebbe essere al massimo una al giorno. In alternativa si possono consumare prodotti derivati da farine integrali.

Alternative

Sembra impossibile, ma le valide alternative al pane bianco ci sono eccome. Come già detto è bene prediligere prodotti derivati da farine integrali. Dunque, si a pane integrale di tutti i tipi. Ma attenzione a imparare a riconoscere il vero pane integrale, o il rischio sarà quello di continuare a consumare farine raffinate senza nemmeno rendercene conto.

Il pane integrale classico aiuta a regolarizzare il transito intestinale grazie al suo alto apporto di fibre. Riduce il gonfiore addominale e aiuta a sentirci sazi e a lungo. Anche il pane di farro è un’ottima alternativa al pane bianco tradizionale, ottimo per tantissime preparazioni diverse e ricco in vitamine e sali minerali.

Il pane di segale è un ottimo pane ricco di sostanze nutritive, come vitamine e sali minerali. Inoltre, ha un basso indice glicemico rispetto al pane bianco tradizionale, perciò risulta essere adatto anche per chi soffre di specifiche patologie come il diabete. Dona un elevato senso di sazietà, e questo lo rende adattissimo anche a chi segue diete ipocaloriche.

Il pane integrale è anche semplicissimo da preparare in casa. Si possono scegliere tante farine integrali diverse a seconda dei gusti e di che tipo di pane vogliamo preparare. Sia che si abbia una macchina del pane o anche una più comune pietra refrattaria, il risultato sarà sempre gustoso e genuino. Inoltre, facendolo in casa, saremo completamente sicuri di quello che andremo a mangiare.

