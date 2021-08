L’Italia è un territorio pieno di sorprese, per gli occhi e per il cuore. Oggi vogliamo parlare di un tipo di vacanza che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Più che di una vacanza, si tratta di un’esperienza di vita, un viaggio per fare un ulteriore viaggio, dentro se stessi.

Scopriremo insieme sentieri e percorsi che toccano suggestivi santuari e monasteri, inseriti in una natura selvaggia che, ormai, è quasi impossibile da trovare. Senza contare che potremo mettere i piedi sulle strade osservate e percorse dal magnifico San Francesco.

Non solo la via di Francesco d’Assisi, ma ecco tutti gli imperdibili cammini religiosi d’Italia

Iniziamo con la Toscana, in cui si nasconde un luogo sacro dove tantissimi uomini di grande animo in passato hanno trovato la propria serenità. Qui potremo percorrere la Via di Francesco, a piedi, in bicicletta o addirittura a cavallo. Si parte dal Santuario de La Verna o da più a sud, da Roma.

Il Santuario de La Verna fu un luogo molto amato dal Santo, che lo scelse come meta di preghiere e dove ricevette le stimmate nel 1224. Questo evento rimase memorabile nella Storia, e consacrò questo luogo come meta di infiniti pellegrinaggi religiosi.

Alcune delle città che si vedranno lungo il cammino

Durante il percorso si toccheranno diversi luoghi della cristianità. Ad esempio Gubbio, luogo del primo pellegrinaggio del Santo.

Ci saranno anche tragitti interessanti verso Perugia, città ricca di attrazioni di carattere religioso e culturale, ma anche Spoleto, Terni e tanti altri meravigliosi luoghi del territorio italiano.

Per percorrere questo percorso si potrà scegliere tra 4 percorsi disponibili, diversi per lunghezza e monumenti visitabili.

Via Francigena e non solo

Ecco un altro importantissimo pellegrinaggio religioso, e non solo. La Via Francigena è uno dei più noti (e lunghi) pellegrinaggi che si possano provare. Si estende per oltre 3000 km, da Canterbury, a Roma, fino a Santa Maria di Leuca. Questo percorso unisce luoghi e popoli, e attraversa 5 stati, 16 regioni e circa 600 comuni. In Italia tocca Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e lo Stato Vaticano. In questo viaggio potremo calpestare le vie più antiche d’Europa, che portano tutte magicamente a Roma.

Anche questo percorso può essere affrontato a piedi, in bicicletta e, saltuariamente, a cavallo.

Ma esistono tanti altri bellissimi percorsi religiosi da affrontare in Italia: il Cammino di San Benedetto, quello di Carlo Magno, il Cammino della Valsugana, quello di Oropa, la Via degli Dei, e tanti altri ancora. Ecco perché dovremmo scoprire non solo la via di Francesco d’Assisi, ma ecco tutti gli imperdibili cammini religiosi d’Italia.

