Una ricetta in cucina può essere realizzata in mille modi. Ad esempio gli spinaci possiamo farli cotti o crudi, con il burro o senza. Ogni cosa può essere cucinata in modo unico e particolare, e soprattutto personale. Anche la carne può essere preparata in tantissimi modi. Ad esempio, in forno con le patate o all’arancia l’arista di maiale è superba ma possiamo cucinarla anche così e sarà morbidissima e buonissima.

Le varie tipologie di carne

Abbiamo visto moltissimi modi per cucinare la carne. Alcuni di questi erano perfetti anche per il pranzo di Natale, ma ovviamente si possono fare anche per un pranzo della domenica. Non è necessario il 25 dicembre per cucinare qualcosa di buono. Ad esempio ecco una deliziosa ricetta per un secondo di carne che sorprenderà tutti. Una ricetta veramente gustosa, molto particolare ma che lascerà incantati i nostri ospiti.

Inoltre un buon taglio di carne è perfetto se abbinato con del vino rosso, ma non solo. Infatti la carne può essere gustata anche con del vino bianco. Gli esperti del settore hanno stilato la classifica degli ottimi vini del 2021, quindi se non sappiamo cosa regalare oppure cosa abbinare, sicuramente la lista ci darà delle idee.

In forno con le patate o all’arancia l’arista di maiale è superba ma possiamo cucinarla anche così

Parliamo ora dell’arista di maiale. Questo taglio, in realtà, ha vari nomi a seconda della zona. Infatti possiamo averlo sentito chiamare lonza di maiale, lombo o lombata. La sua origine è nella cucina regionale toscana, ma poi ha contagiato tutta l’Italia: infatti oggi si trova ovunque. L’arista di maiale possiamo cucinarla in tantissimi modi, anche ad arrosto. E proprio in questo modo possiamo dare vero sfogo alla nostra creatività. Infatti possiamo farla con le patate al forno, facciamo attenzione però a non far seccare la carne. Possiamo farla con l’arancia, la carne di maiale e l’arancia vanno veramente a braccetto. Per avere la carne bella morbida possiamo optare anche per la pentola a pressione, e possiamo cucinare lì la nostra arista.

Ma un’altra ricetta per ottenere il nostro arrosto di arista di maiale veramente gustoso è con l’aggiunta di latte. Il latte possiamo metterlo sia in padella, se lo cuociamo su fiamma, sia in forno, se invece preferiamo questo tipo di cottura. In realtà in forno sarebbe consigliato aggiungerlo non solo per una questione di gusto, ma anche perché così resta morbido.

