Stiamo quasi arrivando al capolinea di questo interminabile viaggio chiamato 2021. Molti non vedono l’ora che finisca, perché segnati da continue esperienze negative, con la speranza che il nuovo anno porti almeno qualche gioia. Per altri, invece, è stato un anno straordinario ricco di eventi positivi. Siamo pronti per lasciare andare quest’anno e dare il benvenuto al 2022?

Per farlo nel migliore dei modi occorre mettersi in tiro per essere pronti a questa nuova ripartenza anche tramite la cucina. Infatti, molti prepareranno cotechino e lenticchie come augurio ma per un buon 2022 anche questi alimenti portano fortuna e prosperità.

A Capodanno, di solito, si prepara il menu a base di pesce e ovviamente, come ogni anno, non mancano “i classici”: cocktail di gamberi, vol au vent e tris fumé. Ma almeno per questo primo giorno del nuovo anno vogliamo lasciare spazio all’originalità? Diciamo basta al solito cocktail di gamberi, sono questi gli antipasti sfiziosi da preparare in soli 10 minuti per Capodanno.

Le mousse per accompagnare pane e crostini

Consigliamo di prendere una bella e decorata alzatina dove posizionare tre ciotole di vetro con cucchiaini, che contengono tre mousse diverse. Gli ospiti così prenderanno un crostino o una fetta di pane, su cui spalmare le mousse di seguito:

al salmone;

al tonno;

di pesce spada.

Per preparare le mousse, l’ingrediente che accomuna tutte e tre è il formaggio spalmabile, quindi ci servirà in grosse quantità. Per la mousse al salmone abbiamo bisogno anche di salmone affumicato, maionese e prezzemolo. Invece per la mousse al tonno, di scatolette di tonno, di olive nere e della maionese. Infine per la mousse di pesce spada, si necessita del pesce spada affumicato e di erba cipollina.

Il procedimento è simile per tutte e tre, ed è davvero molto semplice. Per la mousse al salmone, tagliamo a piccoli pezzi il salmone affumicato che andremo a inserire all’interno di una ciotola. Aggiungiamo il formaggio spalmabile, la maionese e il prezzemolo tritato, mescoliamo fino a quando gli ingredienti non si saranno amalgamati, oppure usiamo il minipimer.

Per la mousse al tonno, sgoccioliamo la scatoletta e riduciamo a piccoli pezzi il tonno e mettiamo dentro una ciotola. Aggiungiamo il formaggio spalmabile, la maionese e le olive nere tritate finemente e amalgamiamo il tutto, anche con l’aiuto del pimer.

Infine per la mousse di pesce spada, tagliamo a pezzetti il pesce spada affumicato e inseriamolo dentro una ciotola, aggiungiamo il formaggio spalmabile e un cucchiaino di erba cipollina e mescoliamo fino ad ottenere una crema omogenea.