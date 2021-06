Chi vuole perdere qualche chilo o vuole mantenere la linea di certo deve aumentare l’assunzione di cibi salutari come frutta e verdura a scapito di altri come, ad esempio, gli zuccheri raffinati e i grassi. Nel vastissimo mondo di frutta e verdura bisogna però fare attenzione. Ci sono infatti molti ortaggi parecchio zuccherini, caso eclatante è ad esempio la carota. Idem per quanto riguarda la frutta, fichi e uva per esempio sono dolcissimi e vietati ai diabetici. Per saper fare le scelte più giuste occorre però conoscere le cose bene.

Spesso evitiamo di mangiare questo frutto perché lo riteniamo troppo calorico ma sbagliamo perché è amico della nostra linea e ci aiuta a mantenerci in forma

La banana è il classico esempio di un errore che in tanti commettono. Essendo molto dolce, siamo tutti portati a pensare che sia un alimento molto calorico e ricchissimo di zuccheri. Ciò è vero ma solo in parte. Analizziamo la banana complessivamente. Certo, le calorie che apporta non sono poche (circa 90 per 100 grammi di prodotto). Ma da cos’altro è composta una banana?

a) 23 gr di carboidrati;

b) 2,6 gr di fibre;

c) 0,3 gr di grassi;

d) 1 mg di sodio;

e) 358 mg di potassio;

f) 0 mg di colesterolo.

Grazie a tutti questi nutrienti le banane riescono a donarci tantissimi benefici. Entriamo più nello specifico.

Brucia grassi

In una banana troviamo circa 12 mg di colina, una sostanza organica in grado di accelerare il processo di lipolisi, ovvero il processo di degradazione dei grassi.

Sgonfia e combatte la ritenzione idrica

Essendo ricca di potassio, la banana diminuisce la ritenzione dei liquidi nel nostro corpo. Un problema che affligge prevalentemente le donne. È stato provato che le donne che assumono un paio di banane al giorno, dopo circa 2 mesi hanno migliorato del 50% i loro problemi di gonfiore di stomaco e di ritenzione idrica.

Stabilizza i livelli di zucchero nel sangue

Ciò permette di avere a disposizione la giusta dose di energia e di zuccheri non sentendo così l’esigenza di introdurre grassi.

Sazia

Nelle banane si trova il cosiddetto “amido resistente” che resiste al processo di digestione. In questo modo, l’appetito diminuisce e si corre meno rischi di avere attacchi di fame.

Chi sta lontano dalle banane da ora in poi deve cambiare registro! Ormai è chiaro: spesso evitiamo di mangiare questo frutto perché lo riteniamo troppo calorico ma sbagliamo perché è amico della nostra linea e ci aiuta a mantenerci in forma

