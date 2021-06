Il riciclo creativo rappresenta un ottimo modo per dare una ventata d’aria fresca all’abitazione risparmiando sul portafogli. Uno degli oggetti vintage più ricorrenti in casa sono le cornici di quadri spesso troppo lavorate e intagliate. E che dire dei telai di specchi antichi e poco adatti alle tendenze attuali di decorazione e arredamento casalingo? Ecco tanti incredibili modi per ridare vita alle vecchie cornici e trasformarle in nuovi oggetti geniali e creativi per stupire proprio tutti.

Una chiave romantica

La prima idea di riciclo è molto fedele a origini e funzione svolte dalla cornice. Suggeriamo di dipingere una vecchia cornice di oro e incollare sopra qualche ramo di eucalipto artificiale e qualche bellissima rosa finta. I fiori e le foglie naturali sono sempre la scelta migliore, ma in questo caso le piante artificiali garantiscono un risultato più duraturo. Poi bisognerà appendere la cornice nuda su una parete di casa per avere un effetto romantico e molto scenografico.

Con la carta da parati

Una tendenza ancora molto attuale consiste nell’appendere cornici vuote direttamente sul muro di una stanza. Per rendere più particolare l’effetto consigliamo di verniciare le cornici e usare come sfondo della carta da parati di qualche tono più scuro della parete. Su una parete color tortora suggeriamo ad esempio di usare cornici bianche e una carta da parati più scura del color tortora o a fantasia.

Un vassoio da tè o caffè

Le vecchie cornici sono pure perfette per realizzare bellissimi vassoi da portata fai da te. Basterà aggiungere un sottile pannellino come base e verniciarlo dello stesso colore della cornice.

Portaoggetti o piccole credenze

Le cornici più grandi come quelle di vecchi specchi diventano con un po’ di abilità bellissime credenze o portaoggetti da appendere alla parete. Basterà acquistare dal falegname piccoli pannelli di compensato da usare come divisori. All’interno bisognerà creare piccoli spazi in cui inserire i propri oggetti decorativi o le stoviglie da credenza. Ottima anche l’idea di trasformare una cornice in portachiavi o luogo in cui riporre gli orecchini appendendoli su sottili cordini che congiungono i due lati.

Per i libri preferiti

Consigliamo anche di appendere le cornici al muro per incorniciare le pagine di un libro che riportano le proprie frasi preferite. Oppure basterà acquistare piccoli spessori in legno da incollare tra la cornice e il muro per realizzare delle nicchie abbastanza profonde da servire come libreria.

Per non finire

Ecco tanti incredibili modi per ridare vita alle vecchie cornici e trasformarle in nuovi oggetti geniali e creativi. E grazie a queste altre idee nessuno potrà mai immaginare che questi specchi siano il frutto del riciclo di altri oggetti inutilizzati.