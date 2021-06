Durante il periodo di lockdown molte persone hanno cominciato a coprire i capelli bianchi direttamente a casa.

Utilizzare le tinte acquistate al supermercato e decidere di farsi il colore direttamente a casa è una buona idea. Tuttavia, bisognerà essere consapevoli che si tratta di un’operazione che richiede tempo e una buona dose di attenzione.

Infatti, non bisognerà sottovalutare nessun passaggio né eseguire il tutto con superficialità.

La fretta, infatti, anche in questo caso si rivelerebbe una cattiva consigliera e porterebbe a danni irreparabili.

Rispettando i passaggi e le giuste tempistiche, tuttavia, sarà possibile sistemare il colore dei propri capelli spendendo pochi soldi.

Innanzitutto, procedere per step, per prima cosa individuare la giusta tonalità di colore. Sembra un consiglio banale ma è uno degli errori più grandi commessi in casa.

Ecco svelati i trucchi per coprire i capelli bianchi in modo economico e direttamente a casa senza commettere errori.

Come e quanto schiarire

La prima regola da seguire, a prescindere che si parta da capelli scuri o chiari, è quella di non schiarire oltre due toni di colore. Infatti, schiarite eccessive porteranno a un risultato tremendo e disomogeneo. Sarà necessario schiarire mezzo tono per volta. Seguire questo consiglio permetterà di coprire i capelli bianchi nella maniera corretta e ottenere un risultato uniforme su tutta la capigliatura.

Nel caso in cui si parta da una base scura, tuttavia, si sconsiglia di schiarire oltre un tono. Infatti, per schiarire molto di più sarà necessario chiedere consiglio ad un esperto. Osservando la confezione della tintura sarà possibile farsi un’idea di quello che si otterrà dal suo utilizzo.

Qualità

L’acquisto della colorazione poi dovrà puntare sulla qualità del prodotto. Infatti, è importante individuare tra gli ingredienti anche agenti ristrutturanti, idratanti e ammorbidenti.

A titolo esemplificativo si dirà che la soia sarà rinforzante, l’aloe utile per l’idratazione e la camomilla per ammorbidire i capelli.

Dopo la tinta

Nei giorni successivi alla tinta poi bisognerà evitare di lavare i capelli con acqua molto calda. Oppure metterli in contatto con piastre o ferri ad alta temperatura. Si consiglia l’utilizzo di un termoprotettore prima di effettuare la messa in piega. Questo permetterà di creare una sorta di scudo necessario per proteggere il colore dei capelli a lungo. Utilizzare poi un filtro per l’acqua della doccia per contenere la quantità di sostanze come cloro e metalli pesanti che potrebbero danneggiare il colore. Ecco, quindi, svelati i trucchi per coprire i capelli bianchi in modo economico e direttamente a casa senza commettere errori.

