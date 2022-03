Spendiamo poco per un weekend rilassante e indimenticabile in questi bellissimi borghi d’Italia a due passi da casa

Se dobbiamo scegliere un posto al Mondo in cui poter visitare borghi e luoghi di tutte le epoche non abbiamo dubbi. Quel Paese è il bel Paese, la nostra bellissima Italia, che da Nord a Sud ci regala meraviglie inaspettate.

Forse sarà per la nostra storia che prima dell’Unità Nazionale ci ha visti divisi in molti Stati anche di piccolissime dimensioni. Ad ogni modo, in ogni angolo d’Italia possiamo trovare dei borghi unici al Mondo. Tra l’altro, possiamo anche trovare delle ottime occasioni di sconti per visitare luoghi incantevoli e risparmiare.

Dunque, spendiamo poco per un weekend rilassante e indimenticabile in questi bellissimi posti che rientrano nella lista dei più bei borghi d’Italia.

Lungo lo Stivale

Se partiamo dalla Valle d’Aosta, inizio di qualunque guida italiana che viene venduta all’estero, non possiamo non pensare al Forte di Bard, luogo in si girano innumerevoli fiction e film.

Il Piemonte ci regala dei villaggi fiabeschi o dei paesaggi unici come Orta San Giulio sul Lago d’Orta. Non solo, perché il Piemonte ci regala anche dei borghi alpini interamente costruiti in pietra come Chianale o Ricetto di Candelo dove, però, la pietra si mescola al mattone.

Se scendiamo in Liguria troviamo Vernazza e Apricale, mentre in Lombardia non possiamo non conoscere Castellaro Lagusello. Chiudono il Nord il Trentino-Alto-Adige con Vipiteno e Chiusa, il Veneto con Asolo e Arquà Petrarca e il Friuli Venezia Giulia con Poffabro.

Il centro Italia invece parte dall’Emilia Romagna con Brisighella e Dozza, le Marche raccontano l’amore a Gradare e la Toscana Anghiari, Cortona e Poppi.

L’Umbria ospita tantissimi borghi, tra cui Castiglione del Lago, Paciano, Corciano e Narni.

Spendiamo poco per un weekend rilassante e indimenticabile con questi borghi più belli d’Italia a due passi da casa

Il Lazio non può non far pensare a Civita di Bagnoregio e l’Abruzzo a Arquata del Tronto.

Il sud Italia, invece, lo conosciamo dai borghi del Molise e dai paesini della Campania come Albori: La Puglia, invece, è celeberrima per i trulli di Alberobello e Bovino e Cisternino.

La Basilicata incanta in Mondo con i Sassi di Matera ma anche Venosa, la città romana.

La Calabria con Scilla, La Sicilia con Cefalù e la Sardegna con Bosa e il Castello Malaspina chiudono questo quadro dell’Italia migliore, quella che continua a stupire gli italiani e il Mondo.

