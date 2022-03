Ecco come piantare dei pomodori partendo dal seme a casa nostra in primavera con questo metodo davvero semplicissimo 

Il periodo perfetto per la semina dei pomodori è proprio il mese che va dalla metà di febbraio alla metà di marzo. Per essere ancora più precisi il momento ideale lo abbiamo quando il forte freddo invernale lascia il posto alle temperature più miti della primavera.

Esiste un modo davvero semplice per far crescere una piantina di pomodoro senza acquistarla. Infatti, ecco come piantare dei pomodori partendo dal seme con strumenti davvero basici e che troviamo tranquillamente a casa. Come prima cosa sarà sufficiente scegliere la varietà di pomodoro che vogliamo far crescere e acquistare un pomodoro di quella varietà. Sarà poi necessario prendere un piatto, un coltello e il pomodoro che abbiamo scelto. Suddividere il pomodoro in quattro parti e estrarre da ogni parte i semini.

Come farli crescere dal seme con questo metodo davvero alla portata di tutti

Una volta estratti i semini questi saranno probabilmente circondati dalla polpa di pomodoro che va eliminata attraverso il lavaggio dei semi stessi servendosi di un colino. Fatto questo dovremo acquistare un pacco di uova da 6 conservate nel classico contenitore di plastica. Procederemo, dunque, a forare, con l’aiuto di un cacciavite, la parte superiore di ogni uovo con un buco di circa 2 centimetri. E poi svuotare ogni uovo del suo contenuto che potremo tranquillamente utilizzare in cucina perché non ci servirà per la coltivazione.

Una volta ottenuti i 6 gusci di uova forati nella parte superiore dovremo fare un altro piccolo buco sull’estremità opposta. Questo potremo farlo sempre utilizzando il cacciavite. Sarà sufficiente porre il guscio dell’uovo sopra la nostra mano e procedere con una piccola pressione, tramite cacciavite, sul fondo dell’uovo. Occorre prestare molta attenzione affinché non si rompa. Questa operazione andrà ripetuta per tutte le uova. Avremo ora ottenuto 6 gusci d’uovo forati con un buco largo nella parte superiore e con un piccolo buchino nella parte inferiore.

Ecco come piantare dei pomodori partendo dal seme a casa nostra in primavera con questo metodo davvero semplicissimo

Fatto questo dovremo riempire di un ricco terriccio di buona qualità ogni uovo e riporlo nel suo contenitore originario in plastica. Sarà necessario poi recuperare i semi del pomodoro scelto che avevamo estratto, lavato e asciugato. Dovremo creare un piccolo solco nel terriccio di ogni uovo e collocare in ognuno un semino di pomodoro. Fatto questo dovremo coprire il piccolo solco e il semino di pomodoro con il terriccio e spruzzare abbondante acqua tramite vaporizzatore. L’acqua in eccesso verrà eliminata tramite il piccolo foro che abbiamo fatto nella parte bassa del uovo. Dopo tutti questi passaggi sarà sufficiente chiudere il contenitore di plastica delle uova per creare una piccola serra e pazientare circa 10 giorni.

Dopo questo tempo vedremo come le piantine di pomodoro inizieranno a crescere forti e rigogliose avendo una crescita molto rapida dovremo aprire allora il contenitore delle uova. Quando le piantine raggiungeranno l’altezza di circa 20 centimetri saranno pronte per essere trapiantate nel terreno o in un vaso. Non bisogna assolutamente, nell’operare il travaso, togliere la piantina dal guscio d’uovo. Infatti il guscio d’uovo ha delle importantissime proprietà nutritive per la pianta. Dovremo semplicemente, prima di trapiantare la piantina, crepare il guscio d’uovo tramite una leggere pressione con le mani. Infatti, le crepe permetteranno alle radici della pianta di passare attraverso il guscio e cosi di crescere forte e rigogliosa.