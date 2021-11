La cultura in Italia è come il prezzemolo in cucina. C’è e ci va dappertutto. Viviamo in una penisola che ha conosciuto l’arrivo, la permanenza e la diffusione di popoli, tradizioni e costumi diversi.

Spesso pensiamo che l’Italia nasca con gli antichi romani, ma se andiamo già solo in Sardegna ci rendiamo conto che la nostra visione è parziale. Sì, la cultura in Italia è onnipresente nelle città e nel territorio, ma le persone hanno spesso difficoltà ad avvicinarsi.

Si dice che in Italia leggiamo e studiamo sempre meno. Visitiamo pochi musei e il teatro è, purtroppo, troppo spesso una meta sconosciuta da tanti. Per queste ragioni le Istituzioni hanno sempre cercato di avvicinare le persone alla cultura. Infatti, oggi vorremmo parlare di un borgo che è candidato a rivestire un ruolo importante per la cultura italiana.

Capitale italiana della cultura

L’idea di conferire ad una città italiana il titolo di Capitale italiana della cultura affonda le sue radici nel 2014. Il Ministero della Cultura ha, infatti, preso esempio da ciò che già accade da alcuni anni in Unione Europea, in cui si sceglie una città come capitale europea della cultura.

Spesso, per quanto riguarda l’Unione Europea si scelgono almeno due città, mentre per l’Italia non è una consuetudine. Gli obiettivi di tale manifestazione sono duplici. Da un lato si vorrebbe valorizzare un territorio nella sua ampiezza e globalità. Non solo musei e architetture, ma anche gastronomia, teatro e arte più in generale. D’altra parte, l’obiettivo è quello di migliorare i trasporti e più generalmente i servizi per i turisti.

Questo è il primo borgo alpino che è candidato a capitale italiana della cultura

Il primo borgo alpino ad essere candidato capitale italiana della cultura è Saluzzo. Cittadina famosa per il suo glorioso passato medievale, Saluzzo rientra a pieno titolo nel novero delle città candidate a questa importante competizione anche per un’altra ragione. Infatti, oltre alla cittadina in sé sono candidate le valli attorno: Varaita, Maira, Grana e Po’. Ci troviamo nel Piemonte meridionale ed in particolare nella provincia di Cuneo.

La candidatura permette a Saluzzo di poter ospitare tantissime figure nazionali e internazionali della letteratura, del giornalismo e dell’Accademia. I risultati verranno pubblicati ad inizio dell’anno venturo.

