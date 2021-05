In pochi cercano i colori in vacanza. La maggioranza delle persone cerca, infatti, di rilassarsi con delle emozioni sensoriali. Un bagno al mare, una passeggiata in montagna o una gita alla spa sono sicuramente delle validissime opzioni per stare bene.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e in questo articolo abbiamo raccontato un paesino al mare che tutti dovremmo visitare almeno una volta. La vita pero è più ampia di queste opzioni, e il Mondo offre un’infinità di alternative.

Uno scrigno incastonato nell’Italia del Nord

Certo, noi siamo italiani e sappiamo giudicare il bello. Ecco perché oggi vorremmo parlare di uno scrigno incastonato nell’Italia del Nord. Ecco il borgo pieno di colori, sapori, emozioni e vini per delle vacanze italiane indimenticabili.

Il borgo in questione si chiama Barbaresco. Ci troviamo in Piemonte, e precisamente nella provincia di Cuneo. Ancora più precisamente, ci troviamo nella parte orientale della provincia di Cuneo, quella che la conoscono nel Mondo intero con il nome di Langhe.

Ecco, le Langhe sono un territorio collinare che presenta un’ottima esposizione al sole e un terreno estremamente propenso a creare dei vini di altissima qualità. Nelle Langhe ci sono tantissimi borghi degni di nota. Il grande Camillo Benso conte di Cavour era addirittura Sindaco di uno di questi borghi, Grinzane.

Il borgo pieno di colori, sapori, emozioni e vini per delle vacanze italiane indimenticabili

La cittadina si adagia su una collina nella valle del Tanaro. Infatti, dalla punta più alta della collina si poteva dominare tutta la valle, cha dalla città piemontese di Asti passa per Alba per poi arrivare in Liguria.

E gli antichi certamente avevano già capito l’importanza strategica del luogo. A Barbaresco del passato oggi resta una bellissima torre medievale, da cui è possibile ammirare un’invidiabile vista sulle Langhe e sul Monferrato. Addirittura, sulla cima della torre è possibile prendere un bicchiere del famoso vino della città.