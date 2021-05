È una vera bomba di salute questo centrifugato detox dalle proprietà sorprendenti, per un sistema immunitario sempre al massimo

Alcuni cibi hanno una bassa considerazione all’interno della nostra dieta. Probabilmente questo accade perché vengono associati erroneamente a piatti poco appetitosi. Oppure sono semplicemente considerati, solo in relazione a determinate ricette, o perché poco calorici. Niente di più sbagliato. Questi cibi andrebbero, infatti, consumati in quantità nettamente superiori poiché hanno delle proprietà veramente sorprendenti. È questo il caso del sedano, un alimento ha delle proprietà organolettiche assolutamente straordinarie. Se mangiato crudo, esprime al massimo tutto il suo potenziale. Ecco la ragione per la quale è una vera bomba di salute, questo centrifugato detox dalle proprietà sorprendenti.

Perché il sedano fa così bene?

Il sedano ha numerosissime proprietà benefiche. Giusto per elencarne alcune, combatte i grassi cattivi e la ritenzione idrica. È fonte di potassio e di vitamina A, e come se non bastasse, ha solo 20 calorie ogni 100 grammi. Le sue fibre sono in grado di ridurre il colesterolo e i trigliceridi, grazie ad una sostanza aromatica contenuta al suo interno, la sedanina. Inoltre, è in grado di amplificare l’assorbimento dei gas nell’apparato digerente. In soldoni, migliora la capacità digestiva di chi lo mangia. È un ottimo alleato anche per chi soffre di ipertensione, perché i fitonutrienti in esso contenuti, regolano anche la pressione sanguigna. È stato dimostrato che il sedano stimola le ghiandole surrenali e sessuali, grazie agli ormoni steroidi delta – 16 che contiene. Giovando quindi anche all’apparato sessuale.

È altamente disintossicante

Consumarlo sotto forma di centrifugato permette di assumerne una grande quantità in un solo bicchiere. Per renderlo più appetitoso è possibile aggiungere anche un po’ di mela verde. Lo renderà più gustoso e dissetante.

Il sedano crudo mangiato, o meglio ancora bevuto, ha un fortissimo potere diuretico, quindi contrasta la ritenzione idrica. Il suo potere diuretico, unito al grande contenuto di vitamina A, ne fanno un super disintossicante naturale. Ecco perché è una vera bomba di salute questo centrifugato detox.

Per un altro interessante articolo sui diuretici naturali, cliccare qui.