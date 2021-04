Aprile è oramai agli sgoccioli e finalmente comincia a sentirsi nell’aria il profumo dell’estate. Se la situazione lo permette, possiamo anche decidere di concederci qualche settimana di meritato riposo fuori dall’Italia.

Ma come fare se le proprie risorse sono limitate? Basta scegliere un posto poco affollato. Ad esempio, questa incantevole isola greca quasi sconosciuta può essere la soluzione per una vacanza economica e meravigliosa.

Non solo Mykonos o Santorini

La Grecia, per molti di noi, è sinonimo di mare cristallino e casette bianche con il tetto azzurro. Ma anche di turismo notturno sfrenato ed esclusivo. Prendiamo, per esempio, Santorini e Mykonos, mete ideali sia per i giovani in cerca di discoteche che per un target invece più abbiente e raffinato.

Esistono, però, molti altri posti, altrettanto suggestivi, che costano meno e possono essere vissuti con più tranquillità. Oggi parliamo di una di questi, un’isola praticamente sconosciuta a chi non sia in possesso della cittadinanza ellenica.

Kalymnos, il paradiso degli escursionisti

Kalymnos, in italiano Calimno, è una delle isole meno frequentate del Dodecaneso. Questa destinazione offre attività un po’ per tutti i gusti.

Quella che viene principalmente praticata però è l’arrampicata. Le sue rocciose altitudini, infatti, offrono filo da torcere anche ai climber più esperti.

Non mancano, però, anche le vestigia archeologiche. Fra i monumenti da visitare ci sono Megalo Kastro, Kastrì e la grotta di Daskaliò. E naturalmente non può mancare una visita al museo archeologico.

Gli amanti dell’arte, invece, troveranno conforto negli affreschi del monastero di San Sava. Per i pantofolai naturalmente non mancano le spiagge, il sole e il buon cibo.

Oggi abbiamo illustrato l'incantevole e quasi sconosciuta isola greca che può essere la soluzione ideale per una vacanza economica e meravigliosa.