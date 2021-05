Con l’arrivo della bella stagione dobbiamo prepararci alla prova costume. Con le restrizioni per la pandemia è stato facile mettere qualche chilo in più. Ricordiamo anche che solo adesso riaprono le palestre e i centri fitness. Ma è più lo stare chiusi in casa che sicuramente ha inciso in questo senso. Allora inizieremo magari a fare una dieta per rimetterci in forma. Abbiamo trovato però qualcosa che può venirci in soccorso per raggiungere l’obiettivo. Infatti, tornare in forma per l’estate sarà facile con questa bevanda fatta in casa che idrata, drena e rinfresca aiutandoci a dimagrire piacevolmente.

Facile come bere un bicchier d’acqua

Sicuramente tutto questo stare fermi ha fatto due danni sul nostro corpo. Avremo infatti accumulato liquidi è abbassato il metabolismo. Proprio per questo bastano 3 ingredienti per risolvere il problema. Stiamo parlando di due verdure e una spezia. Quello che vedremo nelle prossime righe è come realizzare una bevanda che acceleri il metabolismo e combatta la ritenzione idrica. Prepareremo un infuso a base di finocchio, sedano e un pizzico di peperoncino. I primi due ingredienti sono ottimi per drenare i liquidi in eccesso e sgonfiarsi. L’ultimo invece è un attivatore del metabolismo. Il mix di questi ingredienti è perfetto per aiutarci a superare la prova costume.

Preparazione

Consigliamo di preparare la bevanda la sera prima per il giorno dopo. Tagliamo a fettine sia il sedano che il finocchio. Mentre il peperoncino tagliamolo solo a metà. Mettiamo tutto in una pentola piena d’acqua. Portiamo a ebollizione e lasciamo bollire per 5 minuti. Successivamente lasciamo freddare. Dopodiché filtriamo l’acqua di cottura in una bottiglia da un litro. Mettiamola in frigo così da averla fresca per il giorno dopo. Beviamola nell’arco della giornata e vedremo sicuramente dei buoni risultati. Ricordiamo che il tutto deve essere accompagnato da una sana alimentazione e da esercizio fisico per ottenere il massimo dei risultati. Ma sicuramente tornare in forma per l’estate sarà facile con questa bevanda fatta in casa che idrata, drena e rinfresca aiutandoci a dimagrire piacevolmente.