Spendere meno di 10 euro al mese per il telefono? Ecco le 4 migliori offerte internet mobile

Negli ultimi anni il mercato della telefonia mobile si è aperto a moltissimi operatori. Operatori che ogni anno rinnovano le proprie offerte per chiamate, SMS e Giga per la navigazione internet. Abbiamo selezionato le migliori e le più economiche del 2023. Se vogliamo risparmiare dobbiamo assolutamente scoprirle.

Internet e gli smartphone fanno ormai parte a pieno diritto della nostra vita quotidiana, indipendentemente dall’età e dal livello di istruzione. Una situazione che ha fatto sì che si moltiplicassero le offerte degli operatori di telefonia per andare incontro alle esigenze di tutti. E la bella notizia è che grazie ad alcune di esse potremmo riuscire a spendere meno di 10 euro al mese per il telefono. Vediamo le 4 migliori del 2023.

Le offerte degli operatori virtuali: Very Mobile e Kena Mobile

Negli ultimi anni sono arrivati anche sul mercato italiano gli operatori mobile virtuali, spesso legati a quelli tradizionali, con le loro offerte super vantaggiose. Una delle più interessanti è quella di Very Mobile, di proprietà di Wind Tre, azienda vantaggiosa anche quando si parla di WI FI per la casa. Very Mobile costa 6,99 euro mensili e offre 100 Giga al mese più 100 Giga in regalo all’attivazione. Oltre alle chiamate e ai messaggi illimitati.

Alla stessa cifra troviamo anche l’offerta di Kena Mobile con 130 Giga (più 100 in regalo per il primo mese). A questi si aggiungono le chiamate illimitate e 500 messaggi.

Iliad mobile costa 7,99 euro al mese

Se recentemente abbiamo cambiato smartphone perché WhatsApp non funziona più e stiamo cercando un operatore, Iliad potrebbe essere una soluzione ottima. L’offerta di Iliad si chiama Giga 120 e, come si intuisce dal nome, mette a disposizione 120 Giga di navigazione internet ogni mese. Inoltre ci sono anche messaggi e chiamate illimitati con roaming europeo compreso. Il costo mensile? Appena 7,99 euro.

Spendere meno di 10 euro al mese per il telefono: proviamo l’offerta Elimobile

Se non abbiamo particolari esigenze lavorative e non ci servono centinaia di Giga possiamo scegliere l’offerta base di Elimobile. Per appena 4,99 euro al mese avremo a disposizione 30 Giga, 100 messaggi e chiamate senza limiti. La prima ricarica è gratuita ma l’attivazione della SIM costa 9,99 euro. Elimobile offre piani tariffari anche per chi ha più bisogno di internet. L’offerta Easy aumenta il numero di Giga a 60 e costa 6,99 euro mensili. Quella Elite sale a 120 GB e costa 9,99 euro.

Oltre ai piani tariffari, Elimobile aggiunge a tutti i suoi abbonamenti l’accesso a Elisium. Ovvero a un portale streaming in cui è possibile usufruire di tutorial, corsi di formazione, film e serie TV in esclusiva.