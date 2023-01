WiFi veloce ed economico a casa? Ecco come sceglierlo e 3 delle migliori offerte di quest’anno

Quali sono le migliori offerte di inizio 2023 per il WiFi di casa? Come scegliere il servizio internet perfetto per la nostra abitazione e le nostre esigenze? Lo scopriremo tra poco righe insieme alle proposte più interessanti attualmente presenti sul mercato.

Il 2023 è iniziato da pochi giorni e ha già riservato brutte sorprese per le finanze delle famiglie. I costi dei carburanti sono tornati a salire così come i prezzi dei beni di prima necessità. Una situazione che ci impone di tagliare le spese superflue e di risparmiare dove possibile. Allo stesso tempo non possiamo più prescindere dall’avere una connessione internet veloce ed efficiente. Proprio per abbinare queste esigenze oggi scopriremo 3 delle migliori offerte disponibili per avere il WiFi veloce ed economico a casa. Ma soprattutto capiremo una volta per tutte come scegliere la connessione WiFi perfetta per i nostri bisogni.

Come scegliere il WiFi per casa

Sono 2 gli aspetti da considerare prima di sottoscrivere un contratto. Il primo è l’uso che dobbiamo fare del Wifi. Solo per fare un esempio esistono offerte pensate appositamente per lo smart working. Costano qualche euro in più ma assicurano prestazioni elevate e grande stabilità. Non tutti, però, abbiamo bisogno del top di gamma.

Il secondo aspetto da valutare è la copertura di rete del nostro luogo di residenza. Nelle offerte WiFi viene sempre esplicitata la velocità nominale di connessione basata su situazioni di copertura ideali. Ma la realtà è ben diversa e non tutte le zone sono coperte dalla fibra ottica FTTH, la più veloce attualmente disponibile. Prima di accettare un’offerta, quindi, verifichiamo sempre la velocità massima che possiamo raggiungere nella nostra casa.

Beactive è il servizio più economico in assoluto

Abbiamo scoperto cosa valutare quando si sceglie un servizio WiFi. È il momento di entrare più nel dettaglio delle offerte. Il Wifi più economico attualmente disponibile sul mercato è quello di Beactive. Se non abbiamo particolari esigenze può essere una buona scelta. Costa circa 16 euro al mese per i primi 10 mesi (poi passa a 23,90) e include la fibra ottica fino a 1 GB/secondo. Il modem è compreso nell’offerta.

I vantaggi dell’offerta Fibra Iliad

Negli ultimi anni si è affermato con forza sul mercato italiano un operatore con prezzi decisamente interessanti. Stiamo parlando di Iliad che nel 2023 propone l’offerta Fibra Iliad. Il servizio costa 19,90 euro per chi ha Iliad come operatore telefonico e 24,99 euro per tutti gli altri. Fibra Iliad supporta la fibra fino a 5 GB in download e offre interessanti servizi aggiuntivi. Tra questi ci sono le chiamate illimitate in Italia e l’Iliad Box in comodato gratuito.

WiFi veloce ed economico a casa: le nuove promozioni di Wind Tre

Nel 2023 su molti smartphone non è più possibile utilizzare WhatsApp. Se per questo motivo abbiamo cambiato telefono e abbiamo scelto Wind Tre come operatore mobile siamo particolarmente fortunati. Per i propri utenti mobile, infatti, l’azienda riserva la sua offerta WiFi Super Fibra WINDTRE a 22,90 euro mensili. Per gli altri, invece, il servizio costa circa 27 euro al mese. Super Fibra arriva fino a 2,5 GB in download, ha il modem WiFI 6 incluso e offre Giga illimitati anche per 3 cellulari. In più nell’offerta è compreso l’abbonamento di un anno a Prime Video.