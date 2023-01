WhatsApp non funziona più sul telefono? Ecco 3 modelli per sostituirlo fantastici per qualità-prezzo

Con l’arrivo del 2023 molti di noi hanno avuto la brutta sorpresa di non poter utilizzare WhatsApp sul proprio smartphone. Oltre 40 telefoni non supportano più l’app per problemi di sicurezza e aggiornamento. Ma stiamo per scoprire come sostituirli con 3 modelli decisamente interessanti.

Il 2023 è iniziato da pochi giorni e per molte persone è arrivata una brutta notizia dal mondo della tecnologia. Ovvero l’impossibilità di usare WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più famosa e scaricata al Mondo. Dal primo gennaio l’app è inutilizzabile su oltre 40 modelli di smartphone tra i più datati. Ma se WhatsApp non funziona più sul telefono non ci scoraggiamo. È il momento di sostituirlo con uno dei 3 smartphone che stiamo per scoprire, incredibili nel rapporto tra qualità e prezzo.

WhatsApp non è più attivo su questi smartphone: ecco la lista

Nella lista dei telefoni su cui WhatsApp non è più attivo rientrano molti best seller, compresi modelli di iPhone, Samsung e Huawei. Il motivo della disattivazione è l’obsolescenza dei loro sistemi operativi, non più aggiornabili e che quindi mettono a rischio la sicurezza dei dati personali. WhatsApp è spesso protagonista di tentativi di truffe e frodi. E per ovviare al problema non sarà più funzionante sui telefoni con sistema Android 4.1 e iOS 12.

Lo Xiaomi Redmi 9AT è uno dei migliori telefoni sotto i 100 euro

Se abbiamo un telefono ormai vecchio e non più aggiornabile, niente paura. Esistono alternative sul mercato per ogni fascia di prezzo e di ottima qualità. Per chi cerca uno smartphone sotto i 100 euro probabilmente la miglior opzione disponibile è lo Xiaomi Redmi 9AT. Il Redmi 9AT ha un ottimo schermo da 6,53 pollici e una fotocamera da 13 megapixel che consente di produrre video in Full HD. In più è dotato di una di una buona batteria e di 32 GB di memoria espandibile.

Poco M5: costa meno di 200 euro e ha un’ottima batteria

La fascia di prezzo degli smartphone sotto i 200 euro è tra le più gettonate e ricche di modelli. Tra i migliori in assoluto troviamo il Poco M5. Questo smartphone ha caratteristiche simili ai top di gamma sopratutto a livello di design e schermo. Quest’ultimo ha un refresh rate pari a 90 Hz e supporta la risoluzione Full HD+. Ottima anche la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida. Unica pecca l’assenza del supporto al 5G, ma a meno di 180 euro è davvero difficile trovare di meglio.

WhatsApp non funziona più sul telefono: proviamo a sostituirlo col Motorola Moto G 5G Plus

Nella fascia media, infine, quella compresa tra i 250 e i 500 euro, un telefono da non farsi scappare è il Motorola Moto G 5G Plus. Lo smartphone americano supporta il 5G e ha dalla sua un ottimo processore e una memoria RAM di 4GB. Ottimi anche lo spazio di archiviazione di 64 GB e la batteria che ha un’autonomia superiore alle 24 ore. Da top di gamma il comparto grafico con 4 fotocamere che ci daranno enormi soddisfazioni se amiamo foto e video.