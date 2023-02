Dove trascorrere il giorno di San Valentino? In Cilento ecco il borgo degli innamorati. Dagli un’occhiata!

Il 14 febbraio è conosciuto in tutto il mondo come il giorno di San Valentino, ovvero la festa degli innamorati. In questo giorno si celebra l’amore e tutte le coppie organizzano qualcosa di romantico per festeggiare. In molti optano per una giornata fuori, magari in un posto suggestivo dove trascorrere del tempo. Di seguito scopriremo qual è il borgo più romantico del Cilento, l’ideale per il giorno di San Valentino.

L’idea giusta per una fuga romantica

Trascorrere una giornata fuori casa è un’ottima idea per festeggiare il giorno di San Valentino.

Tuttavia è bene scegliere un posto sufficientemente romantico. La meta ideale è un piccolo borgo del Cilento, si tratta di Trentinara. In questo luogo si narra la leggenda di due amanti, Saul e Isabella. E’ la storia di un amore impossibile tra un brigante e la figlia di un marchese. I due amanti vivevano la loro storia in segretezza, ma una volta scoperti furono costretti a dividersi. Pur di non rinunciare al loro amore i due sceglieranno di lanciarsi abbracciati dal belvedere del borgo. Proprio

nel luogo di incontro dei due innamorati vi è la scultura detta “preta ‘ncatenata”ovvero due rocce incastrate tra loro. Ed è proprio sulla terrazza che sorgono le statue dei due innamorati abbracciati.

Dove trascorrere il giorno di San Valentino? In Cilento ecco il borgo degli innamorati

Il borgo di Trentinara, situato a 600 metri di altitudine, regala ai suoi visitatori un panorama davvero suggestivo. Qui tutto parla d’amore, a cominciare dalle indicazioni stradali che portano a “Via dell’amore” e “Terrazza degli innamorati”. E non dimentichiamo il segnale “Kiss please” che obbliga a baciarsi. La via dell’amore è un percorso caratterizzato dalla presenza citazioni famose scolpite su maioliche colorate. La passeggiata tra i versi poetici conduce proprio alla terrazza degli innamorati, dove compaiono le sagome di Saul e Isabella. Ricordiamo sulla terrazza anche i lampioni innamorati che si abbracciano ai lati delle panchine. Le cosiddette panchine dell’amore. E per rendere ancor più felici i romantici, una scalinata colorata che recita versi d’amore. In questo borgo tutto parla d’amore, ma non solo.

Questo luogo conserva ancora tratti caratteristici di un tempo passato. Caratteristica e colorata, Trentinara è apprezzata anche per la sua gastronomia ed è famosa per la Festa del Pane. Inoltre per i più coraggiosi imperdibile è il Volo

dell’angelo. Un volo di quasi mille metri nel cuore del Cilento, una delle zipline più spettacolari d’Italia.