In un Ftse Mib trascinato al rialzo dalle banche c’è un titolo che stenta e alla chiusura del 31 gennaio potrebbe avere dato un segnale ribassista. Sono azioni che deludono sul Ftse Mib e potrebbero accelerare al ribasso. Sono le azioni Webuild che, nonostante un portafoglio ordini in continua crescita, continuano a stentare. Basti pensare che nell’ultimo anno, tra le azioni con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro, Webuild si trova tra il 30% delle azioni che hanno realizzato la peggiore performance. Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le implicazioni di breve/medio termine per questo titolo azionario.

Azioni che deludono sul Ftse Mib e potrebbero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Webuild

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 31 gennaio in ribasso del 3,12% rispetto alla seduta precedente a quota 1,616 euro.

La prima parte di gennaio è stata molto entusiasmante per queste azioni che dopo un exploit rialzista del +8% con volumi in aumento di circa il 450% hanno tirato i remi in barca dando vita a un lungo movimento laterale. Le ultime due sedute, però, con volumi in aumento, hanno rotto questa fase laterale spingendo il titolo al ribasso. Inoltre, questa spinta al ribasso è stata accompagnata da un sensibile aumento dei volumi,

Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per un’accelerazione ribassista che potrebbe avere il suo obiettivo in area 1,4 €.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera superiore al massimo recente in area 1,747 €. Da notare che questo livello corrisponde alla parte alta del gap aperto con lo scoppio della guerra in Ucraina e nel corso del 2022 ha sempre frenato l’ascesa del titolo.

La valutazione del titolo

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Webuild sono sottovalutate. In particolare, il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Se a questo si aggiunge il fatto che il titolo è valutato 0,2 volte il suo fatturato del 2022, si conclude che i livelli di valutazione sono molto interessanti rispetto ad altre società quotate, quali ad esempio Maire Tecnimont con un valore pari a 0,4.

La sua situazione finanziaria è buona. L’indice di liquidità, infatti, ci dice che l’azienda può soddisfare gli impegni nel breve periodo utilizzando le risorse già liquide o liquidabili.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio ottenuto considerando le raccomandazioni degli analisti esprime una sottovalutazione di circa il 30%. Inoltre, la dispersione tra le diverse raccomandazioni è pari al 9% a supporto di un’identità di veduta tra i diversi analisti.