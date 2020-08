Specchio appannato? Prova a usare la schiuma da barba. Uscite da una bella doccia calda e vi trovate lo specchio appannato vero? Succede quasi sempre. È normale ovviamente, però è un po’ fastidioso. Quindi inizi ad aprire finestra e porta per far uscire l’umidità creata dal calore della doccia. Ma ogni volta dobbiamo fare così oppure esistono dei metodi fai da te per evitare che lo specchio si appanni? Esiste, non è proprio fai da te, però ci siamo vicini.

Dovete assolutamente provare la schiuma da barba. Infatti non serve solo a radersi la barba, ma ha tantissimi altri utilizzi. Lo potete usare per sgrassare il forno, lavare i piedi e per togliere la sporcizia residua dalle spazzole. Ma oggi vi parleremo dell’utilizzo di questo prodotto per evitare che lo specchio si appanni. Se non vivete con un uomo potete andare a comprarla. Fidatevi non ve ne pentirete. Se invece vivete con vostro marito, oppure avete dei figli, usate la loro schiuma da barba. Ne basta veramente poca.

Vediamo il procedimento per non avere più lo specchio appannato

Ovviamente la materia prima d’avere è la schiuma da barba, senza di quella non possiamo fare nulla. Una volta che avete preso il prodotto, va bene qualunque marca, basta spruzzare un po’ di schiuma da barba sullo specchio e passarlo con un panno. Bisogna togliere l’eccesso con un asciugamano pulito e asciutto. Vedrai che i tuoi specchi non si appanneranno più quando ti farai la doccia.

Questo metodo infatti vi salverà dallo specchio appannato. E non è necessario ripetere l’operazione ogni volta che uscite dalla doccia. Ma basterà farlo una volta sola. O meglio, fatelo ogni volta che pulite il bagno e pulite poi lo specchio. Dopo aver pulito lo specchio ricordatevi di usare la schiuma da barba. E il gioco è fatto. Questo metodo è possibile usarlo anche per gli occhiali appannati. Clicca qui per saperne di più.