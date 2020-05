Gli occhiali appannati per la mascherina stanno diventando un incubo per chi è costretto a portarli tutti i giorni. Ma ci sono dei semplici modi per evitarlo. Se i cambiamenti sono stati all’ordine del giorno in questo periodo, sono nati anche nuovi trucchi e consigli per abituarsi al nuovo modo di vivere. Per chi non ha una vista da aquila, uno dei grandi problemi sta diventando proprio avere gli occhiali appannati per la mascherina .Ecco come evitarlo.

Indossate una maschera della giusta misura

Per quanto possa sembrare banale, questo consiglio è utilissimo per evitare quel fastidioso appannamento delle lenti. Una mascherina troppo larga consente il passaggio dell’aria verso l’alto, che fa diventare i vostri occhiali appannati. Ancora meglio, se potete prenderle, le mascherine rinforzate con il filo robusto. Se invece state indossando mascherine fai da te, basterà usare del fil di ferro.

Lavate le lenti con acqua e sapone

Secondo uno studio dell’Annals of The Royal College of Surgeons of England, i medici che indossavano occhiali da vista e mascherina avevano un trucco semplicissimo per continuare a vedere bene ed evitare che gli occhiali si appannassero. Subito prima di indossare la mascherina infatti, lavavano le lenti con acqua saponata. Bastava poi lasciarle asciugare o strofinarle con un panno morbido e il problema veniva risolto ancor prima di nascere! In alternativa, potrete usare anche la schiuma da barba! Il risultato è a dir poco miracoloso.

Ripiegate la parte superiore della mascherina all’interno

La Tokyo Metropolitan Police Department, ha consigliato di ripiegare la parte superiore della mascherina all’indietro. Basterà piegare la zona superiore verso l’interno, per avere uno spazio per il respiro più ridotto. L’aria così non uscirà e i vostri occhiali saranno salvi! La soluzione non vale ovviamente per le mascherine con inserto metallico sul naso.

Inserite un fazzoletto piegato nella mascherina

Un ultimo trucco è quello di piegare un fazzoletto fino a farlo diventare sottile. Questo rettangolo può essere inserito all’interno della mascherina proprio in corrispondenza del naso. Assorbendo l’umidità del respiro, quest’ultimo non potrà condensarsi ed il gioco è fatto.

Dunque, se non volete gli occhiali appannati con la mascherina, ecco come evitarlo. I trucchi da sperimentare sono tanti e possono essere tutti utili ed efficaci.