Una casa profumata è molto accogliente. Fa piacere aprire la porta ed essere accolti da una gradevole profumazione. Agrumate o dolci che siano, le note di profumo ci fanno sentire subito meglio e ci fanno stare bene. Inoltre, una casa che sa di buono dà un immediato senso anche di fresco e pulito. Proprio per quanto abbiamo appena detto, in questo articolo andremo a spiegare un sistema semplice per profumare la nostra casa.

Per fare ciò esistono vari modi. In commercio si trovano molto deodoranti spray per ambiente. Si tratta spesso anche di prodotti chimici che, in genere, possono essere anche abbastanza costosi. Ma ci sono anche moltissimi modi naturali per diffondere nelle stanze odori piacevoli. Validi esempi sono questi 3 sistemi fai da te. Per profumare casa in maniera naturale possiamo usare le spezie, le erbe essiccate, le bucce degli agrumi… ma oltre a cannella, bucce di mandarino e alloro, è possibile anche realizzare dei deodoranti naturali. Nelle prossime righe daremo alcune utili indicazioni.

Ecco un deodorante per ambienti fresco e rilassante

Vediamo quindi come preparare una soluzione naturale da diffondere in casa. Anzitutto, bisogna mettere a bollire una pentola piena d’acqua. Aggiungervi poi dei fiori essiccati di lavanda, alcune foglie di eucalipto e mezzo limone tritato. Una volta raggiunta la bollitura, lasciare in infusione il tutto per 10 o 15 minuti. Quindi filtrare. Aspettare che la soluzione si raffreddi e travasarla in un flacone con dosatore spray. A questo punto, vaporizzare nelle varie stanze ogni volta che se ne sente il bisogno.

Oltre a cannella, bucce di mandarino e alloro, ecco come profumare casa con un rimedio naturale fai da te

Con il deodorante naturale appena realizzato la casa sarà subito invasa da un buonissimo profumo molto equilibrato. Limone ed eucalipto, infatti, donano freschezza, mentre le note più dolci della lavanda avrebbero potere rilassante. Questo profumo, pertanto, agirebbe anche a livello psicologico, perché potrebbe aiutare a rilassarsi.

Inoltre, è bene ricordare anche che queste 3 piante avrebbero potere disinfettante e antibatterico. Proprio per questo motivo, potremmo aggiungere il nostro deodorante naturale all’acqua del mocio per pulire i pavimenti. Avremo così pavimenti perfettamente igienizzati e, al tempo stesso, tutta la casa saprà di buono!

Se non si avesse la possibilità di reperire tutti gli ingredienti necessari, è possibile realizzare la medesima soluzione semplicemente aggiungendo all’acqua di bollitura alcune gocce essenziali, rispettivamente di lavanda, limone ed eucalipto.

E per gli odori in cucina?

L’ambiente della cucina è sicuramente quello dove maggiormente si formano i cattivi odori. A tal proposito, ricordiamo che il bicarbonato è un ottimo assorbiodori, così come l’aceto o le bustine di tè già utilizzate.