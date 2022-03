La primavera comincerà nell’oro per lo Scorpione e questi fortunati segni zodiacali sospinti in amore da Venere e dalla ammaliante Luna

Si avvicina la primavera con il suo carico di speranza e di fortuna. La natura si prepara alla grande fioritura della vita e anche le stelle seguono questo corso. Il cielo dello zodiaco diffonderà tutta l’influenza benefica dei Pianeti e delle stelle sulla Terra. In particolare, alcuni segni zodiacali avranno la fortuna e l’amore dalla loro parte con Venere e Mercurio favorevoli.

La seconda metà di marzo comincerà positivamente per alcuni segni. I Pianeti regaleranno tanta dinamicità e tanta voglia di novità. Venere spingerà in amore e Marte metterà il fuoco e la forza affinché tutto prenda forma. Sarà così che la primavera comincerà nell’oro per lo Scorpione e qualche altro fortunato segno zodiacale per soldi e amore.

Tuttavia, non lasciamoci prendere troppo la mano. La vita è un equilibrio tra forze opposte, dove anche le energie contrastanti vanno ridimensionate. Ci insegnerà qualcosa questo 2022 un po’ strano e sorprendente e anche la Luna calante.

L’Acquario a gonfie vele

Il segno più fortunato in amore con la primavera sarà l’Acquario. La presenza di Venere trasformerà questo periodo dolce dell’anno. Tante le occasioni di innamorarsi o di appassionarsi. Una vera avventura per questo segno che profitterà delle forze che si risvegliano nella natura. Il suo cuore già carico di ideali incontrerà la dolcezza di Venere, per dei rapporti molto romantici. La vita con il partner si aprirà verso nuove mete e si potranno esplorare nuovi orizzonti per ravvivare il proprio amore.

Anche l’Ariete vivrà un inizio primavera molto positivo. Oltre alla presenza di Venere in Acquario, ci sarà il Sole che brilla nel suo segno. Venere sprona a vivere l’amore con intensità. Tuttavia, la Luna calante dal 18 marzo invita a considerare bene le cose. Come si dice, non si può camminare con due piedi in una scarpa. La luce del Sole darà l’occasione di fare chiarezza nel proprio mondo sentimentale e scegliere di conseguenza.

Anche la Bilancia sarà sospinta dai profumi della primavera. La ricerca di relazioni appaganti e romantiche non deve far perdere la testa. Rimaniamo abilmente equilibrati e le cose arriveranno da sole.

Fortunati e ricchi

La primavera dona energie fresche e voglia di vivere ai segni dello zodiaco. Ad approfittarne sarà lo Scorpione, Cancro e Pesci con la loro grande sensibilità. Venere e Marte prospetteranno un amore ricco di passione per lo Scorpione. Per il Cancro l’amore si trasforma in tanta disponibilità per la famiglia.

Tuttavia Scorpione, Cancro e Pesci avranno possibilità di tentare la fortuna, grazie al loro intuito. Gli astri sono là per aiutare questi segni, che sanno vedere più lontano. A questo ci penserà Mercurio che, nel segno dei Pesci, darà fantasia e intuizione per realizzare tutto ciò.