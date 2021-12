Natale è ormai trascorso ma molti Lettori avranno sicuramente approfittato per regalare, regalarsi o ricevere un nuovo smarphone. Il cellulare è un acquisto molto diffuso e tipico da trovare sotto l’albero.

Una volta ricevuto, però, non basta semplicemente cambiare la SIM e trasferire le chat di WhatsApp. La cosa bella di questi dispositivi è la loro grande flessibilità grazie all’utilizzo delle applicazioni, che possono aggiungere funzionalità utili a quelle già presenti sullo smartphone.

Che si tratti di produttività, multimedia o svago, scegliere l’app giusta per lo scopo giusto è fondamentale. Ecco perché chi a Natale ha ricevuto un nuovo smartphone deve assolutamente installare queste app impossibili da non avere.

Il massimo dal proprio cellulare

Lo smartphone ormai è anche uno strumento di lavoro per tantissime persone. Per spingere al massimo l’acceleratore sulla produttività e l’organizzazione, ecco alcuni consigli di download.

Uno dei migliori client multipiattaforma di posta elettronica è Spark. Una volta aggiunti gli account desiderati, basterà fare il login solo con quello principale da qualsiasi dispositivo per ritrovare tutte le impostazioni inserite.

Todoist è una delle più diffuse applicazioni per l’organizzazione degli obiettivi e dei progetti. Da abbinare con Evernote, applicazione famosissima per la gestione di appunti e note. Utile anche TogglTrack, per misurare quanto si spende per ogni specifica attività: si può usare per tenere traccia del lavoro svolto e quantificarlo.

Chi a Natale ha ricevuto un nuovo smartphone deve assolutamente installare queste app impossibili da non avere

Per chi desidera un maggior controllo sulla fotocamera, due ottimi consigli sono Pixtica e Halide. La prima app è specifica per Android, la seconda, invece, funziona solo sui melafonini di Apple. Grazie ad esse, sarà possibile gestire molte più opzioni rispetto all’app per la fotocamera presente di base sul telefono.

Lo svago continua con JustWatch, una sorta di guida TV per i servizi di streaming che consente di sapere dove si può guardare cosa, sia serie che film. Basterà cercare, nell’apposito campo, quello che si vuole vedere. L’app dirà esattamente dove si può trovare il contenuto, quanto costa il noleggio, quanto l’acquisto e altri dettagli utili.

Tody è un’applicazione che aiuta a ottimizzare le pulizie di casa con dei timer precisi e l’integrazione di un tracker per le varie attività. Si trova sia per Android che per iOS, ma in quest’ultimo caso è a pagamento.

Infine, un’app che rende la concentrazione un gioco: Forest è una sorta di salvaschermo sul quale cresce un albero virtuale. Quando la si lancia, l’albero viene “piantato” e continua a crescere fin quando il telefono non viene ripreso. Simpatica per aumentare il focus divertendosi con un piccolo obiettivo da raggiungere.

Approfondimento

I dati del proprio smartphone potrebbero non essere al sicuro se ci si distrae mentre si usa questa comunissima applicazione.