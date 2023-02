In Molise ci sono delle cascate da favola che devi vedere: ecco dove si trovano e perché sono speciali

Non sai cosa vedere in Molise? La risposta te la diamo noi. Se ami la natura incontaminata, non potrai perderti queste cascate incantevoli. Sono uno spettacolo terreno che non credevi di avere a pochi passi da te. Scopri di quali si tratta e come arrivare.

In Italia ci sono tanti luoghi in cui si potrebbe organizzare una gita ideale. Ma nella parte Sud del Paese, e più precisamente in terra molisana, esiste un paesaggio a dir poco idilliaco. Se non lo avessi ancora visto potresti addirittura dubitare della sua esistenza. Ma una volta che ci avrai messo piede, non potrai fare a meno di restare incantato. Ecco lo scenario che ti aspetta in un punto di quel territorio che, scherzosamente, si definisce la “Regione che non esiste”.

In Molise ci sono delle cascate da favola che fanno sognare a occhi aperti

Quando ci arriverai ti sembrerà forse di trovarti in Amazzonia o in qualche zona equatoriale del Mondo. Eppure, sei ancora dentro i confini italiani. Le protagoniste del viaggio di oggi sono le cascate del Volturno, degli incredibili salti d’acqua nostrani. In questo tratto di natura selvaggia il fiume scorre a fianco di alberi e formazioni di muschio. I raggi del sole che si riflettono sulla vegetazione creano fantastici giochi di luce, che rendono l’ambiente circostante ancor più suggestivo.

Le cascate si trovano nella località di Cartiera, all’interno del Comune di Castel San Vincenzo. Proprio da qui parte il sentiero che conduce fino a destinazione. Il percorso non è dei più facili, anche se ultimamente ci si può incamminare con maggior tranquillità, viste le migliorie effettuate. Le scarpe da trekking sono indispensabili, così come un abbigliamento che risulti comodo. E se a fine giornata ti resta ancora del tempo da trascorrere, puoi visitare la vicina Abbazia. Un luogo impregnato di storia con annessa un’interessante area archeologica.

Le altre cascate da visitare in questa Regione

Quando affermiamo che in Molise ci sono delle cascate da favola non ci riferiamo solamente a quelle del Volturno. Infatti, in questa piccola Regione spiccano altre bellezze paesaggistiche di tutto rispetto. Gli scrosci d’acqua spumeggiante abbondano lungo tutto il territorio. Ne sono un esempio le cascate di Carpinone, in provincia di Isernia. O quelle del Verrino, che scendono impetuose tra i confini del Comune di Agnone.

Di ugual caratura sono le cascate a Santa Maria Altopede, in grado di originare meravigliose piscine naturali. Infine, ci sentiamo di citare anche quelle di Campo Sacco. Sono ben quattro e formano col panorama circostante una location perfetta per organizzare matrimoni e ricevimenti.